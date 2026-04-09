La movilidad en el Aeropuerto El Dorado (Bogotá) se ha visto seriamente afectada por las protestas de los conductores de la empresa Taxi Imperial. Más allá de los roces con la gerencia, el núcleo del conflicto radica en una marcada disparidad tarifaria y operativa entre los tradicionales taxis amarillos y los vehículos blancos de servicio especial.

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Según la plataforma oficial de la compañía, los costos para un trayecto desde la terminal aérea hasta la localidad de Chapinero varían drásticamente dependiendo del tipo de vehículo seleccionado.

A continuación, se detallan los precios base reportados:

Taxi amarillo: 55.000 pesos.

Mini van (Servicio especial): 104.000 pesos.

Van (Servicio especial): 140.000 pesos.

(Vea también: ¿Quién es el dueño de Taxi Imperial? Empresa de taxistas que protestan en aeropuerto El Dorado)

Mientras que el servicio en van puede llegar a costar casi el triple que un taxi convencional, usuarios han reportado a medios como Blu Radio cobros de hasta 160.000 por el mismo recorrido en vehículos blancos.

Uno de los puntos más críticos de la disputa es la percepción de seguridad y regulación. Julio Jiménez, representante del sector, señaló en entrevista con el medio citado que existe una preocupante falta de control en algunos servicios.

“Hemos recibido quejas de usuarios con cobros realmente excesivos de $1’000.000 de pesos. No tienen control. Se trata de proteger a los usuarios”, afirmó Jiménez.

Por otro lado, la gerencia defiende el costo elevado de los vehículos blancos argumentando que cuentan con sistemas de vigilancia (cámaras de video y audio) y que muchos de ellos son eléctricos, características que buscan modernizar el servicio pero que no terminan de convencer al bolsillo del pasajero.

El conflicto también tiene un componente laboral profundo. Actualmente, la flota está compuesta por 1.200 taxistas amarillos. Según la gerencia de Taxi Imperial, el plan de transición ya tiene el visto bueno de 800 de ellos.

Pero el problema, de acuerdo con lo dicho por Jaime Herrera, uno de los líderes de los taxistas, es que les quieren cambiar las leyes de trabajo y poner nuevas sanciones si los carros no salen a trabajar. Además, alegan trampas a la hora de delegar los turnos y los vehículos.

¿Qué implica este cambio?

De acuerdo con lo mencionado por Jiménez a ese medio de comunicación implica los siguientes cambios:

Acceso a prestaciones sociales completas.

Salario fijo.

Equiparación de beneficios con los conductores de servicios especiales.

Sin embargo, los desacuerdos persisten y la transición parece estar estancada, dejando a cientos de viajeros nacionales e internacionales en medio de una parálisis operativa en la principal terminal aérea del país.

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