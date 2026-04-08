La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha habilitado múltiples canales digitales para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias este 2026 de manera ágil. Si usted es propietario de un inmueble en la capital, conozca cuáles son las entidades financieras autorizadas para hacer el pago del impuesto predial a través de la ‘oficina virtual’.

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Pago con cuenta de ahorros o corriente (PSE)

Para los contribuyentes que prefieren debitar el dinero directamente de sus cuentas, el botón de ‘Pagos Bogotá’ (PSE) permite transaccionar con una amplia lista de entidades:

Entidades tradicionales Neobancos y billeteras Cooperativas y otras Bancolombia Nequi Confiar Davivienda Daviplata JFK Cooperativa Financiera BBVA RappiPay Banco Cooperativo Coopcentral Banco de Bogotá Nu Colombia Banco Mujer Banco de Occidente Dale Alianza Fiduciaria Banco AV Villas Movii Iris Banco Caja Social Bold Banco Unión / Giros y Finanzas Scotiabank Colpatria Banco Agrario Banco Popular Banco Falabella GNB Sudameris Banco Pichincha Itaú Ban100

También se incluyen: Citibank (clientes corporativos), Bancoomeva, Bancamía, Banco Serfinanza, Banco Santander de Negocios, Banco JP Morgan y Coltefinanciera.

¿Se puede pagar con tarjeta de crédito?

Sí, pero bajo condiciones específicas. Si al momento de hacer el trámite en la ‘oficina virtual’ selecciona la opción ‘otros medios de pago – crédito’, el sistema habilitará únicamente las siguientes siete entidades:

Bancolombia (Visa, MasterCard y American Express).

Davivienda (Visa, MasterCard y Diners).

BBVA (Visa y MasterCard).

Banco de Bogotá (Visa y MasterCard).

Banco AV Villas (Visa y MasterCard).

Banco de Occidente (Visa y MasterCard).

¿Cómo pagar el impuesto predial en Bogotá en línea en 2026?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá mantiene habilitados sus canales digitales para que los contribuyentes realicen el pago del impuesto predial de manera rápida y segura. Con el fin de facilitar el proceso y evitar desplazamientos físicos a entidades bancarias o puntos de atención, la entidad recordó la ruta que deben seguir los ciudadanos para cumplir con esta obligación tributaria desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Para efectuar el trámite con éxito, los propietarios deben ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda (dando clic en este enlace) y seguir rigurosamente estas instrucciones:

Acceso al portal: Diríjase a la parte superior derecha de la página web y busque la sección denominada ‘Pagos Bogotá’. Selección del tributo: Una vez allí, elija la opción ‘Predial 2026’ y posteriormente haga clic en el botón de ‘Paga en línea’. Identificación del predio: El sistema le solicitará completar un formulario básico. Es indispensable tener a la mano el número de documento del propietario y el CHIP del predio (código alfanumérico que identifica el inmueble). Validación: Lea y acepte los términos y condiciones del sitio, luego presione el botón ‘Buscar’. Liquidación y pago: En la pantalla se desplegará la información de su predio. Seleccione nuevamente la opción ‘Paga en línea’ para continuar. Pasarela de pagos: Elija el medio de pago de su preferencia (débito desde cuenta de ahorros/corriente vía PSE o tarjeta de crédito si está habilitado). Finalización: Complete los campos de contacto y confirmación solicitados por la entidad financiera y presione el botón final de ‘Pagar’.

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