La compañía dio gratas noticias a sus clientes y anunció una inversión cercana a $ 473 mil millones en 2026, reafirmando su apuesta de largo plazo por Colombia y su compromiso con la inclusión financiera, la competencia y la modernización del sector.

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Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, destacó que el banco ha impulsado propuestas y conversaciones cruciales para el sector financiero nacional en sus 5 años aquí.

“Hemos impulsado la creación de Bre-B, que va súper bien. Es muy conveniente para los usuarios. Si uno compara Bre-B con Pix, va mucho mejor para el tiempo que lleva implementado. Es el referente de sistema de pagos y vamos mucho mejor. Hemos impulsado el open finance y conversaciones sobre la tasa de usura”, añadió Torres.

Desde su llegada en 2021, Nu inició con una tarjeta de crédito en un contexto donde gran parte de la población no tenía acceso al crédito formal.

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En este tiempo, cerca de un millón de colombianos obtuvieron con Nu su primera tarjeta de crédito, mientras la entidad logró presencia en todos los departamentos y en más del 95% de los municipios del país gracias a su modelo 100% digital.

La compañía también fortaleció su portafolio con productos como cuentas de ahorro, CDTs y préstamos personales. A inicios de 2026 superó los $10 billones en depósitos y se ubicó entre las cinco instituciones financieras más grandes del país.

Según Nu, su llegada también impulsó cambios en el mercado, promoviendo productos como cuentas remuneradas y transferencias gratuitas. La empresa asegura que seguirá invirtiendo para ampliar su oferta y fortalecer la inclusión financiera en Colombia.

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