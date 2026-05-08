La movida financiera del momento no la protagoniza una tasa de interés, sino un reclamo conjunto por el bolsillo de los colombianos. El Banco de Bogotá sacudió el sector bancario al anunciar que se encuentra plenamente preparado para implementar la Ley 2277 de 2022, la cual permitiría a los usuarios mover su dinero entre distintas cuentas sin el cobro del 4×1.000.

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Esta decisión marca un hito de unidad en la banca nacional, pues la entidad se sumó oficialmente a la postura liderada inicialmente por Nubank. Ambas instituciones denuncian el incumplimiento de la exención de este impuesto, una situación que afecta directamente a millones de ahorradores en el país.

A través de sus canales oficiales, el Banco de Bogotá enfatizó que lleva 481 días listo para aplicar la normativa. El centro del debate es el artículo 65 de la Ley 2277 de 2022, el cual establece que los ciudadanos pueden designar más de una cuenta bancaria como exenta del gravamen a los movimientos financieros (GMF).

Pese a que la ley ya fue aprobada, han transcurrido más de 500 días sin que se implemente la tecnología o regulación necesaria para que la exención múltiple sea una realidad. Ante este panorama, la compañía de David Vélez (Nubank) aplaudió el gesto del Banco de Bogotá en redes profesionales como LinkedIn, donde publicaron un mensaje de unidad:

“Todo cambio empieza cuando nos unimos para que las cosas pasen. Ya estamos listos y ustedes también, ¿quién más se suma?”, expresó la fintech, haciendo un llamado abierto a los demás bancos del país.

¿Cuánto le cuesta el 4×1.000 a los colombianos?

La falta de aplicación de esta ley no es un tema menor de trámites. Según las cifras analizadas por las entidades, el 4×1.000 puede costarle a un colombiano promedio hasta 800.000 pesos al año.

Además del costo económico directo, el impuesto funciona como una ‘barrera invisible’ que impide la libre movilidad financiera. Al estar limitada la exención a una sola cuenta, millones de personas se ven obligadas a permanecer vinculadas a una única entidad, perdiendo la oportunidad de buscar opciones con mejores:

Tasas de rendimiento.

Condiciones de ahorro.

Calidad en el servicio al cliente.

Con esta alianza estratégica entre la banca tradicional y la digital, la presión aumenta sobre los organismos encargados de habilitar la interoperabilidad de las exenciones, buscando que el beneficio legal finalmente llegue a las billeteras de los ciudadanos.

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