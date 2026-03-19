El conglomerado financiero más grande del país, que actualmente se posiciona como el mayor empleador privado de Colombia con una fuerza laboral de más de 67.500 colaboradores, ha fortalecido su estrategia de captación de talento. A través de su plataforma digital Talento Aval, el grupo busca centralizar la oferta laboral de sus distintas entidades para facilitar el acceso a miles de colombianos.

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Para los interesados en formar parte de esta organización, el proceso de inscripción y aplicación se hace de manera totalmente digital siguiendo este paso a paso:

Entrar al portal oficial de Talento Aval (dando clic acá).

Dar clic en la opción ‘registrar tu hoja de vida’.

Crear una cuenta utilizando un correo electrónico personal y una contraseña segura.

Completar la información: es necesario diligenciar los datos personales, de formación académica y trayectoria profesional.

Filtrar la búsqueda: una vez registrado, puede buscar empleos específicos utilizando palabras clave relacionadas con el cargo de su interés.

Postularse: finalmente, aplique a la vacante que mejor se adapte a sus preferencias y aptitudes profesionales.

A solo tres meses de su lanzamiento oficial, la plataforma ha demostrado un alto dinamismo en el mercado laboral colombiano. Según cifras de la organización, el portal ya registra más de 1.600 vacantes publicadas, ha superado los 6.000 usuarios registrados y acumula más de 400.000 visualizaciones.

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La oferta es diversa y busca cubrir distintos niveles de experiencia y especialidad:

76 % de los perfiles están enfocados en el sector administrativo y financiero.

16 % corresponde a talento digital y tecnológico, un área clave para la transformación bancaria.

8 % de las oportunidades están diseñadas específicamente para jóvenes en busca de su primer empleo.

El portal integra en un solo lugar las necesidades de personal de empresas como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, además de la billetera digital dale!, Porvenir, Corficolombiana, Aval Fiduciaria, Aval Valor Compartido y Gou Payments, entre otras. Cabe destacar que la plataforma está abierta tanto para el público en general como para colaboradores internos que busquen crecimiento dentro del grupo.

¿Cuáles son los beneficios de trabajar en el Grupo Aval?

El Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más importantes del país, ha consolidado una robusta oferta de beneficios para su capital humano, centrada en el desarrollo profesional y el bienestar integral. Entre los puntos más destacados se encuentra su política de crecimiento interno, logrando que el 58% de las vacantes se cubran con personal de la misma organización.

En el ámbito financiero, los colaboradores acceden a condiciones exclusivas que facilitan el ahorro y la adquisición de patrimonio. La entidad ofrece:

Tasas preferenciales en créditos de nómina y de vivienda.

Cuotas de manejo gratuitas en diversos productos financieros.

Acceso simplificado a servicios del portafolio del grupo.

Adicionalmente, la organización promueve el equilibrio entre la vida laboral y personal, extendiendo varios de estos incentivos a los núcleos familiares de los trabajadores. Con estas medidas, el Grupo Aval busca no solo atraer talento, sino garantizar la estabilidad y calidad de vida de sus equipos en sus distintas filiales.

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