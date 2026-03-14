La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció nuevas oportunidades laborales con la apertura del Proceso de Selección Territorial 12, un concurso de méritos que ofrece 1.573 vacantes en entidades públicas del país. Los empleos están disponibles en alcaldías, concejos, gobernaciones y otras instituciones territoriales de departamentos como Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander.

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El proceso tendrá dos modalidades: ascenso, dirigida a servidores públicos que buscan mejorar su cargo, e ingreso, pensada para quienes desean empezar su carrera en el sector público. Para la modalidad ascenso se habilitaron 410 vacantes y 10 para personas con discapacidad, y las inscripciones estarán abiertas del 27 de marzo al 7 de abril de 2026.

(Vea también: Davivienda busca trabajadores en toda Colombia: sueldos no “están en el lugar equivocado”)

Oferta laboral en la CNSC

Entre las vacantes ofertadas en la modalidad ascenso se encuentran:

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Secretario – Gobernación de Santander: requiere bachillerato y 18 meses de experiencia. Salario de $3.024.539.

Auxiliar administrativo – Alcaldía de Neiva: exige bachillerato y 38 meses de experiencia. Salario de $4.431.494.

Profesional especializado – Alcaldía de Girardot: para profesionales en administración, contaduría, economía o ingenierías afines con especialización. Salario de $5.806.590.

Profesional universitario – Alcaldía de Cúcuta: dirigido a profesionales en ingeniería de sistemas o áreas relacionadas con 15 meses de experiencia. Salario de $6.011.524.

Comisario de familia – Alcaldía de Pereira: requiere título en derecho, especialización y dos años de experiencia. Salario de $9.176.287.

Profesional especializado – Gobernación de Bolívar: para profesionales en administración, derecho, economía o áreas afines con especialización y experiencia profesional.

Los interesados deben registrarse en la plataforma SIMO, cargar los documentos de su hoja de vida, buscar el Proceso de Selección Territorial 12 y completar la inscripción. El pago de los derechos de participación será de $58.400 para empleos asistenciales o técnicos y $87.550 para cargos profesionales. La CNSC indicó que las inscripciones para la modalidad ingreso se anunciarán después de mayo.

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