La multinacional energética Enel Colombia anunció la apertura de su convocatoria de prácticas para el segundo semestre de 2026. En esta oportunidad, la compañía busca a 147 estudiantes que estén listos para iniciar su etapa de práctica profesional en diversas áreas del conocimiento.

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Los interesados tienen plazo de inscribirse hasta el próximo 5 de abril. Para hacer el proceso de manera correcta, los aspirantes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal web oficial a través de este enlace .

Dar clic en el recuadro inferior o superior derecho que dice ‘postúlate’.

Crear una cuenta con su correo y una contraseña.

Completar todos los datos solicitados.

Aplique a la vacante que mejor se adapte a su carrera y habilidades.

Según la entidad, no se requiere experiencia previa, pues el enfoque principal está en el talento joven y la buena energía de los aspirantes. La oferta está dirigida a estudiantes de ingenierías, derecho, comunicación, administración de empresas, economía, contaduría, ciencias sociales y otras carreras relacionadas.

Aunque las vacantes están destinadas principalmente a las sedes administrativas y operativas en Bogotá, Cundinamarca, Huila y Atlántico, la compañía resaltó que pueden aplicar personas residentes en diferentes zonas del país, facilitando el acceso a estudiantes de diversas regiones.

Tenga en cuenta que el proceso de vinculación de Enel Colombia consta de cinco etapas definidas de la siguiente manera:

Inscripciones: abiertas desde marzo hasta el 5 de abril.

Prueba en línea: se harán entre marzo y abril.

‘Enel day’: jornada especial programada para el mes de abril.

Admisiones: selección final durante los meses de mayo y junio.

Ingreso y bienvenida: el inicio de labores está pactado para agosto de 2026.

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¿Cuáles son los requisitos para hacer prácticas en Enel Colombia 2026?

La convocatoria de Enel Colombia busca atraer talento joven de diversas disciplinas para integrarse a sus proyectos de innovación y sostenibilidad en el país.

Quienes resulten seleccionados podrán acceder a una experiencia laboral en una de las compañías líderes del sector eléctrico, bajo condiciones que priorizan el equilibrio entre el estudio y el trabajo.

Para postularse, los estudiantes deben cumplir con criterios específicos relacionados con su avance en la carrera:

Estar cursando los últimos semestres de la carrera profesional.

Contar con un convenio universitario vigente entre la institución educativa y Enel Colombia.

Haber aprobado la mayoría de las materias del programa académico.

La compañía ha definido un esquema de trabajo que exige disponibilidad total, aunque ofrece flexibilidad en la presencialidad según el área asignada:

(Vea también: Nubank necesita jóvenes sin experiencia para trabajar y el pago los pondrá ‘morados’ de emoción)

Los practicantes podrán desempeñarse en formato presencial o híbrido, dependiendo del departamento al que sean vinculados. Se requiere disponibilidad de tiempo completo. Jornada laboral: lunes a jueves: 7:30 a. m. a 5:30 p. m. y viernes, jornada corta hasta las 2:00 p. m. Los aspirantes deben tener la posibilidad de reubicarse temporalmente en casos puntuales, según las necesidades específicas del proyecto asignado.

¿Cuáles son los beneficios de hacer prácticas en Enel Colombia?

Enel Colombia ha presentado su oferta para estudiantes interesados en realizar sus prácticas profesionales, destacando un paquete de beneficios que busca atraer al talento joven en el país. Los seleccionados recibirán un apoyo económico mensual de 2’500.000 pesos, cifra que se complementa con un auxilio de conectividad de 80.000 pesos para facilitar las labores digitales.

La compañía apuesta por la flexibilidad mediante un modelo de trabajo híbrido para roles administrativos, distribuyendo la jornada en un 60 % de presencialidad y un 40 % de trabajo remoto. Además de la remuneración, los practicantes tienen acceso a bonos de experiencias canjeables en cine y restaurantes, junto con el uso del gimnasio ubicado en la sede de Bogotá. Entre los incentivos adicionales, se encuentra un código de vestimenta casual, un día de descanso semestral y diversos convenios corporativos que buscan mejorar la calidad de vida de los estudiantes durante su etapa formativa.

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