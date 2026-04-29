Más de 40 empresas ofrecerán cerca de 1.000 vacantes en una feria laboral en Bogotá, en un momento en el que la demanda de talento con dominio de inglés sigue creciendo sin que la oferta logre cubrirla.

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El evento, organizado por el Centro Colombo Americano, se realizará el 21 de mayo en el auditorio Fabio Lozano y se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., jornada en la que se espera la realización de más de 300 entrevistas laborales.

La iniciativa lleva a su octava edición y busca aumentar las probabilidades de conseguir empleo para las personas que hablen inglés. Sectores como BPO, tecnología, turismo y servicios estarán presentes en el encuentro.

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Empresas que participan en la feria laboral bilingüe

La jornada contará con la presencia de compañías nacionales e internacionales, principalmente de sectores como BPO, tecnología y servicios.

Entre las empresas que estarán reclutando talento se encuentran Concentrix, Sutherland, Konecta y Adecco, que mantienen alta demanda de perfiles bilingües.

Estas organizaciones buscan candidatos con habilidades en inglés para roles que implican atención a clientes internacionales y operación en mercados globales.

Cómo aplicar a las vacantes con inglés en Bogotá

Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades deben completar una inscripción previa en el portal del Centro Colombo Americano antes del primero de mayo. Este paso es clave para quedar habilitado en el proceso y facilitar el acceso a las entrevistas durante la jornada.

El día del evento, los asistentes podrán postularse directamente a varias vacantes y participar en entrevistas con reclutadores de diferentes empresas, lo que reduce tiempos frente a los procesos tradicionales de selección.

También se recomienda llevar hoja de vida actualizada, preferiblemente en inglés, y prepararse para conversaciones básicas o avanzadas en el idioma, según el tipo de cargo al que se aspire.

Además de las entrevistas, la feria contará con espacios de orientación laboral, asesoría en procesos de selección y herramientas enfocadas en mejorar la empleabilidad.

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