La multinacional Philip Morris International (PMI) se consolida como uno de los empleadores más atractivos del mercado laboral, según el reciente reporte del portal Great Place To Work. La compañía ha logrado destacar por su robusto paquete de beneficios y una cultura organizacional centrada en la inclusión.

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De acuerdo con las evaluaciones de talento, los empleados valoran positivamente las oportunidades de desarrollo profesional y el ambiente laboral colaborativo. Estos factores han resultado en altas tasas de recomendación interna, posicionando a la tabacalera como un referente en gestión humana.

Actualmente, la empresa atraviesa una transición estratégica hacia productos libres de humo, un cambio que también ha permeado su identidad corporativa. Este enfoque en la innovación, sumado a políticas de bienestar claras, permite que PMI mantenga estándares competitivos en la retención de talento. El reconocimiento de entidades externas refuerza su reputación como un entorno estable y dinámico para el crecimiento de sus colaboradores.