La multinacional Philip Morris International (PMI) abrió nuevas convocatorias laborales para fortalecer su equipo en el país. La compañía, que atraviesa una transformación hacia productos libres de humo, busca talento en las principales ciudades del territorio nacional como lo son Medellín, Cali y Bogotá.
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A continuación, le contamos cuáles son las vacantes disponibles y cómo puede postularse para trabajar en una de las empresas con mejores sellos de calidad laboral en el mundo:
Supervisor planeación ventas
- Cali (tiempo completo).
- Responsabilidades: responsable del ‘forecast’ y la planeación comercial de la región, definir proyecciones de ventas por ciudad, territorio y canal, generar ‘insights’ comerciales a partir de datos y proyecciones, manejar el presupuesto total de inversión comercial de la región, entre otras.
- Requisitos: 10 años de experiencias en roles similares, experiencia sólida en planeación comercial, ‘forecast’ o ‘sales controlling’, fuerte ‘sense’ comercial y entendimiento del negocio, experiencia generando ‘insights’ comerciales, proyecciones y análisis de ventas, Excel avanzado (requisito indispensable) e inglés avanzado.
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
Ejecutivo del territorio
- Bogotá (tiempo completo).
- Responsabilidades: asegurar los objetivos de ‘Sell In’ y ‘Sell Out’ de los canales comerciales para el portafolio de PMI mediante la gestión y el apoyo a la FDV del territorio, implementar fundamentos como el anuncio de disponibilidad, precios, penetración del portafolio y educación del canal, ejecutar ventanas comerciales, programas de comercio y planes desarrollados por ‘Customer Marketing’ dentro del territorio.
- Requisitos: de 3 a 5 años de experiencia comprobada en ventas, preferiblemente en bienes de consumo de alta rotación, habilidades destacadas de negociación, motivación para actuar y lograr resultados, capacidad para involucrar y guiar eficazmente a equipos de ventas.
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
Líder DSD
- Bogotá (tiempo completo).
- Responsabilidades: coordinar la prestación de servicio del operador comercial para que través de la fuerza de ventas (representantes de ventas), lograr la venta, distribución y disponibilidad de las marcas de PMI a través de una cobertura sistemática y eficiente de ventas en el territorio asignado, con el fin de alcanzar los objetivos cuantitativos y cualitativos establecidos por el supervisor de distribución, en coordinación con el equipo de planeación de ventas definir los objetivos por territorio y dar seguimiento al operador comercial sobre el cumplimiento de dichos objetivos diarios/mensuales/anuales.
- Requisitos: de 3 a 5 años de experiencia comprobada en ventas, preferiblemente en bienes de consumo de alta rotación, habilidades destacadas de negociación, motivación para actuar y lograr resultados, capacidad para involucrar y guiar eficazmente a equipos de ventas, fuertes habilidades de análisis numérico e interpretación de reportes Nielsen, nivel intermedio de inglés.
- Salario: confidencial.
- Aplique acá.
¿Es Philip Morris un buen lugar para trabajar?
La multinacional Philip Morris International (PMI) se consolida como uno de los empleadores más atractivos del mercado laboral, según el reciente reporte del portal Great Place To Work. La compañía ha logrado destacar por su robusto paquete de beneficios y una cultura organizacional centrada en la inclusión.
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De acuerdo con las evaluaciones de talento, los empleados valoran positivamente las oportunidades de desarrollo profesional y el ambiente laboral colaborativo. Estos factores han resultado en altas tasas de recomendación interna, posicionando a la tabacalera como un referente en gestión humana.
Actualmente, la empresa atraviesa una transición estratégica hacia productos libres de humo, un cambio que también ha permeado su identidad corporativa. Este enfoque en la innovación, sumado a políticas de bienestar claras, permite que PMI mantenga estándares competitivos en la retención de talento. El reconocimiento de entidades externas refuerza su reputación como un entorno estable y dinámico para el crecimiento de sus colaboradores.
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