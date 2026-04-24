La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre definitivo de cuatro aplicaciones de crédito —Popcash, Eastbay, Móvil Crédito y Vida Luja— por usar datos personales de sus usuarios para prácticas de cobro abusivas y extorsivas.

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Más de 1.500 colombianos denunciaron que estas plataformas accedían sin autorización a los contactos y fotos almacenados en sus celulares, enviando mensajes intimidatorios a familiares, amigos y compañeros de trabajo cuando los usuarios se atrasaban en los pagos.

La investigación, iniciada en 2022, determinó que la empresa responsable, CONSTRUIR COMUNDO S.A.S., otorgaba préstamos por montos menores a los prometidos, con plazos muy cortos (de apenas siete días) e intereses elevados.

Al presentarse retrasos, incluso mínimos, activaban mecanismos de presión ilegales, como difundir imágenes manipuladas de los deudores junto con acusaciones de fraude o incumplimiento.

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La SIC concluyó que hubo graves violaciones a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, al no contar con autorización clara ni informar el uso real de la información.

Aunque la ley permite multas altas, no se impusieron debido a que la empresa está en liquidación. La entidad reiteró la importancia de revisar permisos y proteger los datos personales al usar aplicaciones financieras.

Qué es la SIC y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una autoridad administrativa del Estado colombiano encargada de proteger la libre competencia, los derechos de los consumidores y los datos personales.

Funciona como un organismo técnico adscrito al Gobierno nacional, con facultades para vigilar, investigar y sancionar a empresas que incumplan la ley en estos ámbitos.

En materia de competencia, la SIC previene y castiga prácticas como carteles empresariales, acuerdos ilegales de precios o abusos de posición dominante. En protección al consumidor, supervisa que las empresas cumplan con la calidad, información veraz y garantías de productos y servicios, atendiendo quejas ciudadanas y resolviendo conflictos.

También ejerce funciones como autoridad nacional de protección de datos personales, verificando que las organizaciones recolecten, usen y almacenen información respetando la normativa vigente.

La SIC opera mediante investigaciones administrativas que pueden iniciarse por denuncias o de oficio. Durante estos procesos, recopila pruebas, solicita información y garantiza el debido proceso.

Si encuentra infracciones, puede imponer sanciones como multas, órdenes de corrección o incluso el cierre de operaciones. Además, emite guías y recomendaciones para promover buenas prácticas empresariales y proteger a los ciudadanos en el mercado colombiano.

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