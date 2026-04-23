El Banco de la República ha incrementado sus tasas en 200 puntos básicos en lo corrido del año, pasando de 9,25 % a 11,25 %, con el objetivo de controlar una inflación que se proyecta por encima del 6 %.

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Este contexto está influido por factores como el aumento del salario mínimo y presiones externas, entre ellas el conflicto en Irán, que podría encarecer productos básicos como energía y fertilizantes.

En general, las tasas de los CDT han seguido la misma tendencia al alza, ya que los bancos ajustan sus rendimientos para atraer ahorradores.

Según datos de la Superintendencia Financiera, los CDT a 360 días han subido cerca de 229 puntos básicos, pasando de 10,61 % a 12,9 %. Para plazos de 90 días, el incremento ha sido de 108 puntos, y para 180 días, de 82 puntos.

Los CDT funcionan como una inversión de bajo riesgo con rentabilidad fija, aunque exigen mantener el dinero inmovilizado por un tiempo determinado.

En conclusión, si bien no siempre suben exactamente al mismo ritmo que las tasas del Banco de la República, sí reflejan su tendencia, consolidándose como una alternativa rentable para los ahorradores.

Qué es un CDT y cómo funciona en Colombia

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero ofrecido por bancos en Colombia que permite a las personas invertir su dinero de forma segura a cambio de una rentabilidad fija.

Su funcionamiento es sencillo: el usuario deposita una suma de dinero en una entidad financiera durante un plazo determinado, que puede ir desde 30 días hasta más de un año, y al final de ese periodo recibe el capital inicial más los intereses generados.

La tasa de interés del CDT se define desde el inicio, por lo que no cambia aunque varíen las condiciones del mercado.

Esta tasa depende de factores como el monto invertido, el plazo elegido y el comportamiento de las tasas de interés en la economía. Generalmente, entre más largo sea el tiempo de permanencia, mayor será la rentabilidad.

En Colombia, los CDT están regulados por la Superintendencia Financiera y cuentan con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín hasta cierto monto, lo que los convierte en una opción de bajo riesgo.

Sin embargo, una de sus principales condiciones es que el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin penalidades. Por eso, son ideales para quienes buscan ahorrar con estabilidad y sin exposición a grandes riesgos.