Momentos de angustia se vivieron en la localidad de Bogotá, específicamente en el sector de Engativá, luego de que un hombre causara pánico al interior de una entidad bancaria al asegurar que portaba un maletín con explosivos.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el hecho se registró en la tarde del jueves 26 de marzo en el barrio Bellavista, donde ciudadanos alertaron a las autoridades sobre el comportamiento sospechoso del sujeto.

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Según el reporte oficial, uniformados de la Policía llegaron al lugar tras recibir la alerta y encontraron a un hombre con actitudes consideradas temerarias, quien sostenía un objeto que aparentaba ser un detonador mientras amenazaba a las personas dentro de la sede bancaria.

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Ante la gravedad de la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó la presencia del equipo antiexplosivos, que inició un proceso de verificación del supuesto artefacto.

Tras la intervención de los expertos, se confirmó que el maletín no contenía ningún tipo de explosivo. Las autoridades determinaron que se trataba de una caja vacía, lo que permitió descartar un riesgo real para los ciudadanos.

“Se capturó en flagrancia a una persona mientras generaba pánico al interior de una entidad bancaria, con una maleta que según él contenía explosivos, con el fin de que una cajera le entregara dinero”, explicó la comandante de la estación de Policía de Engativá, Andrea Huizar Castellanos, en declaraciones oficiales.

El hombre, de 33 años, fue capturado en el lugar y posteriormente trasladado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de terrorismo y amenazas.

Imágenes conocidas por el mismo medio evidencian el momento en que el implicado es conducido desde la estación de Policía hacia la sede judicial para avanzar en su proceso de judicialización.

Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad.

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Las autoridades insistieron en la importancia de utilizar la línea 123 para denunciar hechos sospechosos y así evitar situaciones que puedan alterar la tranquilidad ciudadana.

Por ahora, el caso sigue en investigación mientras se esclarecen los móviles del hecho y se determina la responsabilidad penal del capturado.

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