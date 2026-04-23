A partir del 1 de julio de 2026, Juan Lucas Vega Palacio asumirá el cargo, en reemplazo de Carlos Mario Giraldo, quien presentó su renuncia. La compañía destacó que este nombramiento combina experiencia y renovación, y representa un reconocimiento al talento interno.

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Vega Palacio es ingeniero civil y ha trabajado en el Grupo desde 2013 como vicepresidente inmobiliario, donde lideró el desarrollo del negocio de real estate. Bajo su gestión, la marca Viva se consolidó como una de las principales de centros comerciales en el país.

Al cierre de 2025, este negocio alcanzó más de 807 mil metros cuadrados de área arrendable, con una ocupación del 98%, y un portafolio valorado en $4 billones.

En su nuevo rol, no solo liderará el retail en Colombia, sino también la estrategia inmobiliaria en la región, incluyendo operaciones en Uruguay y Argentina.

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Los directivos Francisco y Carlos Calleja resaltaron su liderazgo, visión y capacidad para guiar a la empresa en su proceso de transformación.

Vega cuenta con más de 20 años de experiencia en retail y real estate en Latinoamérica, y ha liderado procesos de expansión y generación de valor en múltiples mercados.

Cuántos años tiene el Grupo Éxito en Colombia

El Grupo Éxito tiene una trayectoria de aproximadamente 77 años en Colombia. Su origen se remonta a 1949, cuando fue fundado en Medellín por Gustavo Toro Quintero como un pequeño almacén de textiles.

Con el paso del tiempo, la compañía evolucionó hacia el comercio de productos de consumo masivo, convirtiéndose en uno de los principales actores del sector retail en el país.

A lo largo de estas más de siete décadas, Grupo Éxito ha crecido de manera significativa, expandiendo su presencia a nivel nacional con formatos como hipermercados, supermercados y tiendas de descuento. Además, ha desarrollado un importante negocio inmobiliario y centros comerciales bajo la marca Viva, consolidando su diversificación.

La empresa también ha atravesado distintos procesos de transformación, incluyendo alianzas internacionales, cambios en su estructura accionaria y una fuerte apuesta por la innovación y la omnicanalidad. Hoy en día, no solo lidera el comercio minorista en Colombia, sino que también tiene operaciones en otros países de la región.

En síntesis, los cerca de 77 años de historia del Grupo Éxito reflejan su capacidad de adaptación, crecimiento sostenido y relevancia dentro de la economía colombiana.

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