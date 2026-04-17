El Grupo Éxito transformó sus tiendas físicas y plataformas digitales en una ‘cancha’ comercial bajo el concepto de ‘Los Seleccionados’. Con esta campaña, el minorista busca capitalizar el fervor deportivo mediante ofertas exclusivas y el lanzamiento de productos oficiales licenciados.

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Como parte de su primer ‘seleccionado’, la compañía presentó de forma exclusiva Los Panitas por FCF. Esta colección consta de 15 figuras coleccionables inspiradas en los jugadores de la Selección Colombia.

Disponibilidad: 750.000 unidades totales y 50.000 sets de colección completa.

Oferta: el precio comercial es de 59.900 pesos, pero hasta el 15 de mayo, los clientes pueden adquirirlos por 39.900 pesos si hacen compras superiores a 100.000 pesos en marcas participantes.

Canales: disponibles en tiendas físicas, así como en las ‘apps’ y sitios web de Éxito y Carulla.

En cuanto al álbum Panini, Colombia se ratifica como el quinto país con mayores ventas a nivel global. El Grupo Éxito concentra el 22 % del mercado de este producto y anunció el Panini Weekend para el 2 y 3 de mayo, donde entregará más de 150.000 álbumes gratuitos en sus almacenes. Además, habilitará espacios de intercambio de láminas y permitirá el pago de sobres utilizando Puntos Colombia.

El negocio textil, que genera más de 12.000 empleos indirectos (75 % ocupados por mujeres), es el tercer pilar de la estrategia. La compañía destacó que el 95,6 % de sus prendas se adquieren en el país.

Para este torneo, cuentan con:

184.000 unidades de prendas con licencia oficial FIFA.

Más de 100 referencias para toda la familia bajo marcas como Arkitect, People y Bronzini.

Camisetas de selecciones favoritas como Alemania, Brasil, Argentina y España, con una participación mayoritaria de la indumentaria de Colombia.

En el segmento de tecnología, Éxito proyecta un crecimiento a doble dígito. La meta para 2026 es vender cerca de 700.000 televisores, superando las 600.000 unidades comercializadas durante el año anterior.

“Estrategias como ‘ImPRECIOnantes’, Insuperables y los Días Temáticos continuarán vigentes para ofrecer oportunidades de ahorro en diversas categorías durante la temporada”, confirmó la compañía.

Con esta alineación de productos y servicios, el Grupo busca dinamizar el consumo masivo y fortalecer su presencia tanto en el comercio físico como en el ‘e-commerce’ durante los eventos deportivos del año.

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