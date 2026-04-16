Durante las últimas semanas aumentaron las quejas contra el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en varios puntos del país. Empezando por Bogotá, usuarios prublicaron serias molestias por largas filas, fallas en el sistema y demoras que tienen frenados trámites clave como el retiro de cesantías y la aprobación de créditos de vivienda. La situación más crítica se reportó en la sede de Puente Aranda, donde, según denunciantes, más de 1.200 personas esperaban atención con apenas 12 módulos funcionando.

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De acuerdo con una de las quejas conocidas, el panorama es desbordado: “En el fondo nacional del ahorro de puente Aranda de Bogotá 45 módulos de los cuales solo 12 trabajando con un aforo de 1200 personas esperando a hacer atendidos”, lo que ha despertado inconformidad entre los asistentes que llegan desde temprano sin garantías de ser atendidos.

Un caso similar se vivió en el centro comercial Gran Plaza, en la localidad de Bosa, donde varios usuarios aseguraron que no han podido completar sus trámites por las constantes fallas. Una de las afectadas relató: “Estas personas, como yo, estamos exigiendo el derecho del retirar nuestras cesantías. Resulta que muchos de nosotros estamos hoy desde las 6 de la mañana y salen las directivas diciendo que no, que disculpen, que a las 9 de la mañana hay atención y nos apartan de la fila. Cuando son las 9 de la mañana lo primero que dicen es que no hay sistema”.

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@kml86300 hoy 08/04/2026 en el fondo nacional del ahorro de puente Aranda de Bogotá 45 módulos de los cuales solo 12 trabajando con un aforo de 1200 personas esperando a hacer atendidos ♬ sonido original – KML

La usuaria también cuestionó la falta de soluciones: “Lo que nosotros queremos es exigir nuestro derecho acá. Aquí hay personas que han venido tres o cuatro veces a hacer lo mismo. Esto es una vulneración a nuestros derechos como trabajadores en Colombia. No hay derecho que ellos vengan a decirnos que son directrices a nivel central. Pues que el nivel central venga y nos dé la cara y nos haga la gestión que debe ser”.

Pero las quejas no se quedan en Bogotá. En Santa Marta, usuarios de la sede Magdalena también denunciaron retrasos y mala atención en los procesos relacionados con créditos de vivienda y manejo de cesantías. Según los afectados, la situación se ha vuelto recurrente y estaría afectando especialmente a quienes buscan acceder a vivienda de interés social.

Los ciudadanos aseguraron que durante Semana Santa hubo interrupciones en la atención que dejaron solicitudes represadas. “Durante el lunes y martes, estuvieron laborando a media, porque dizque el sistema se cayó y hay que esperar su restablecimiento que muchas veces demora hasta 24 y 48 horas”, señaló uno de los usuarios.

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Además, indicaron que, pese a la caída del sistema, en algunos casos el personal no recibe documentos de forma manual, lo que aumenta la frustración de quienes llevan días intentando avanzar en sus trámites. También cuestionaron que estas fallas ya han sido reportadas sin que se tomen medidas efectivas.

Qué responde el Fondo Nacional del Ahorro

Pulzo consultó al FNA sobre estos señalamientos que se registraron durante las últimas semanas. Al respecto, la entidad respondió en un comunicado:

“En días recientes se presentaron intermitencias técnicas en algunos puntos de atención, asociadas a nuestros planes de actualización digital orientados a fortalecer el servicio y beneficiar a nuestros usuarios.

Estas situaciones generaron demoras puntuales en la atención. Ante esto, se activaron de manera inmediata los protocolos operativos y tecnológicos, logrando restablecer el servicio en condiciones de normalidad en el menor tiempo posible.

Actualmente, todos los servicios se encuentran funcionando con normalidad. De manera complementaria, continuamos implementando mejoras tecnológicas y ajustes en los procesos de atención, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más ágil, estable y eficiente.

El Fondo Nacional del Ahorro reitera su compromiso con una atención oportuna, confiable y de calidad para todos los colombianos”.

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