La Dian advirtió que los colombianos que reciben remesas del exterior deberán declarar renta en 2026 si superan los topes financieros establecidos por la ley.

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La medida cobra relevancia luego de que en 2025 las remesas alcanzaran un récord histórico de 13.098 millones de dólares, mientras que solo en el primer trimestre de 2026 sumaron 3.346 millones de dólares.

Actualmente, cerca de 9,6 millones de personas en Colombia dependen parcial o totalmente de estos recursos.

La autoridad tributaria explicó que existen cinco escenarios que obligan a declarar: superar consignaciones de 69,7 millones de pesos anuales, tener un patrimonio superior a 224 millones, realizar consumos elevados con tarjetas o compras, recibir dinero de familiares no directos o terceros, y estar obligado a declarar por otras razones tributarias.

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Aunque las remesas enviadas por familiares cercanos pueden no generar impuesto, sí deben reportarse si se cumplen los topes.

Además, la Dian recibe automáticamente información de los giros internacionales a través de bancos e intermediarios cambiarios, por lo que omitirlos puede generar sanciones.

Expertos recomiendan revisar los movimientos bancarios con anticipación, especialmente ante la caída del dólar, que ha llevado a muchos colombianos a monetizar y depositar grandes sumas en poco tiempo.

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