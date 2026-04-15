Medellín será sede por primera vez de “El Partido por la Equidad 2026”, la cumbre de liderazgo por la equidad de género organizada por Women in Connection (WIC), que se realizará el 21 de abril en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT.

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En su sexta edición, el evento busca movilizar a jóvenes y líderes hacia acciones concretas para cerrar brechas de género, mediante una innovadora narrativa inspirada en el fútbol que incluye nueve momentos diseñados para reconocer estereotipos, cuestionarlos e impulsar cambios reales.

La agenda contará con destacadas figuras como la periodista Claudia Palacios, quien abordará los roles de género; Claudia Restrepo, rectora de EAFIT, enfocada en liderazgo femenino y juvenil; además de expertos que analizarán temas como redes sociales, salud mental y participación ciudadana. Karen Carvajalino y Catalina Rengifo estarán a cargo de la apertura.

Sandra Gómez, integrante del comité organizador, destacó a Medellín como una ciudad clave en innovación social, mientras que Allianz Colombia resaltó la equidad como motor de competitividad.

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Tras reunir a más de 1.200 personas en 2025, la cumbre se consolida como referente nacional gracias al respaldo de la Alcaldía de Medellín, EAFIT y empresas comprometidas con la inclusión.

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