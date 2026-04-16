Las actividades en los centros comerciales de Colombia son parte del marco por el Día del Niño, que se celebra el último sábado de abril. Así, la agenda para las personas en Bogotá despliega una combinación de cultura, entretenimiento y aprendizaje.

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Centros comerciales y la programación de la capital colombiana se articulan para ofrecer experiencias que ponen a los niños en el centro, promoviendo el juego como un derecho y fortaleciendo los espacios de encuentro familiar.

Con una propuesta que conecta con las tendencias actuales, El Edén Centro Comercial presenta una programación que integra cultura, tecnología y entretenimiento.

Uno de sus momentos principales será el show ‘Las Guerreras Doradas K-Pop: El Musical’ el 25 de abril, una apuesta que refleja el auge de las nuevas culturas digitales entre niños y jóvenes.

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A esto se suma ‘Edén Explorer’, una experiencia inmersiva disponible durante todo el mes que invita a explorar, interactuar y aprender a través del juego.

La agenda incluye además actividades participativas, espectáculos en vivo y propuestas temáticas como ‘Los Nombres del Bosque’, así como espacios de integración familiar y social.

Bajo el concepto ‘En abril ser niño está de moda’, Centro Chía apuesta por una agenda que combina creatividad, aprendizaje y entretenimiento.

Durante el mes, los niños podrán disfrutar de talleres de plastilina, pintura inspirada en Dalí, jornadas de fábulas y títeres basadas en Rafael Pombo, así como actividades enfocadas en lectura y lenguaje.

El 25 de abril se celebrará el Día del Niño con una tarde de manualidades, seguido el 26 de abril por un taller de burbujas y un circo interactivo pensado para toda la familia.

Estas experiencias en los centros comerciales se complementarán con la programación distrital del Mes de la Niñez, liderada por Idartes, que incluye teatro, música, actividades interactivas y experiencias sensoriales gratuitas en distintos escenarios de la ciudad.

Entre los planes destacados están conciertos como ‘Juega y Canta con Chelelé’ y jornadas culturales que invitan a los niños a explorar, crear y expresarse a través del arte.

Como complemento, la ciudad tendrá una gran jornada del Día de la Niñez el 26 de abril, con actividades simultáneas en espacios como el Parque Simón Bolívar y centros culturales, donde habrá teatro, música, experiencias artísticas y zonas de juego para distintas edades.

Estas iniciativas refuerzan el acceso gratuito a la cultura y promueven espacios seguros de encuentro para las familias.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Colombia?

El Día del Niño en Colombia se celebra oficialmente el último sábado del mes de abril de cada año. Para este 2026, la festividad principal tendrá lugar el sábado 25 de abril.

A diferencia de otros países que tienen fechas fijas, la legislación colombiana estableció esta dinámica móvil para garantizar que la celebración ocurra durante un fin de semana, facilitando la integración familiar y la realización de actividades recreativas masivas en espacios públicos y centros educativos.

Esta fecha fue institucionalizada mediante la Ley 724 de 2001, la cual dictamina que el objetivo de este día no es meramente comercial, sino que busca sensibilizar a la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los menores.

Según el ICBF, esta jornada es fundamental para reafirmar los derechos de la infancia y promover el bienestar integral de los niños y niñas en todo el territorio nacional, mediante programas que fomenten el juego y la educación.

Instituciones como el Ministerio de Educación y la Consejería Presidencial para la Niñez lideran anualmente la estrategia Brújula, que organiza eventos culturales en los municipios del país.

Es importante distinguir esta fecha de la conmemoración internacional de la ONU, que se celebra el 20 de noviembre. En Colombia, abril se ha consolidado como el mes de la niñez, culminando con el gran festejo del último sábado.

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