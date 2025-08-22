Uno de los planes favoritos de los bogotanos los fines de semana es salir a almorzar por fuera, vivir una experiencia campestre y luego comerse un postre para tener un día diferente y mucho más tranquilo.

Muchas personas eligen ir hacia el norte, ya que hay varios municipios con una oferta gastronómica muy interesante y a precios bastante asequibles. Allí, en el camino, se encuentran el centro comercial Centro Chía, el cual es reconocido por las experiencias que tiene, el parque en la parte trasera y mucho más.

En pro de atraer más clientes, este centro comercial tendrá una exhibición que a muchos les gustará, ya que es con algunas de las motos más reconocidas del mundo: las Harley Davidson.

Cuándo será la exhibición de las Harley Davidson en Centro Chía

Quienes quieran ver las icónicas motos, desde las de la década de los 50 hasta las más modernas, encontrarán la exhibición desde el 29 hasta el 31 de agosto. Allí habrá un total de 32 motocicletas dispuestas en todos los rincones del centro comercial, las cuales las personas podrán ver, tomarles fotos y más.

“En Centro Chía creemos en la fuerza de las experiencias memorables, y esta exhibición no solo resalta la belleza y evolución de las motocicletas Harley-Davidson, sino que también se convierte en un homenaje a quienes sienten pasión por la libertad, el diseño y el motor”, destacaron los organizadores del evento.

Vale la pena destacar que la entrada a este evento es completamente gratuito y de entrada libre, por lo que los asistentes no deben caer en personas inescrupulosas que quieran vender boletas a las afueras del centro comercial.

Dónde queda Centro Chía

Centro Chía es un centro comercial con 128.000 metros cuadrados, de los cuales 98.000 metros cuadrados están construidos con 436 locales, incluyendo siete salas de cine de Cine Colombia, tiendas como Carulla, Crepes & Waffles, y una plazoleta de comidas. También tiene un parque natural en su interior.

Cómo llegar:

En carro : toma la Autopista Norte desde Bogotá hacia Zipaquirá; el centro comercial está bien señalizado en la Avenida Pradilla.

En transporte público : hay rutas de autobús desde Bogotá, como Terminal Chía ⇄ Portal del Norte , Cajicá Centro ⇄ Centro Chía , o Terminal Chía ⇄ La Caro . La parada más cercana es Universidad de La Sabana (Vía Cajicá) , a 3 minutos a pie, o Centro Comercial Centro Chía (Vía Cajicá – Dg 13) , a 4 minutos.

Los autobuses operan desde las 4:50 a.m. hasta las 10:30 p.m. aproximadamente.

