El centro comercial Paseo de La Castellana, en Cartagena, pondrá en marcha su plan de ampliación en el que se contempla la creación de dos zonas de 900 metros cuadrados, una en el segundo piso y otra en el tercero, una nueva plazoleta de comidas y un espacio para restaurantes a mantel, aseguró El Universal.

En el proyecto de expansión también está incluida la construcción de un nuevo edificio de 12 pisos, ocho estarán destinados para zonas de parqueo y cuatro, para consultorios médicos. Por lo mismo, su diseño cuenta con la asesoría de un experto en diseño técnico de clínicas, indicó el diario.

Con el agrandamiento de ese centro comercial de Cartagena, que recibe en promedio a 40.000 visitantes a diario, se pasarán de 223 locales a 326, más la torre médica.

¿Cuál es el centro comercial más grande de Colombia?

Se trata de Viva Envigado, ubicado en el área metropolitana de Medellín, que tiene 160.000 metros cuadrados de área comercial. Este moderno centro de consumo no solo se distingue por su magnitud, sino también por su diversa oferta.

Tiene más de 240 locales comerciales, una amplia zona gastronómica con más de 20 restaurantes, un innovador cine con 14 salas, y una completa zona financiera con representación de la mayoría de los bancos tradicionales.

No obstante, un centro comercial que se construye precisamente en Cartagena le quitaría el primer puesto a Viva Envigado. Se trata del Kristal Mall, un proyecto ubicado en un terreno de más de 200 hectáreas que se convertiría en el primer ‘shoppin resort’ de Colombia.

Y es que es proyecto no solo contempla construcción del centro comercial, sino también de un lujoso hotel, una torre de apartamentos y hasta una zona de entretenimiento, ideal para que los turistas se sigan enamorando de la ‘Ciudad amurallada’.

