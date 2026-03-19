Así como una cadena de gimnasios sube en Colombia, un negocio que se ha catapultado como novedoso en los últimos años y que es muy visible en los centros comerciales sobresale.

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El sector del comercio minorista especializado en productos de diseño asiático y estilo de vida está experimentando una transformación acelerada en el mercado colombiano.

Marcas referentes como Miniso, Yoyoso y Yoi han logrado consolidar una presencia robusta, superando en conjunto los 300 puntos de venta a nivel nacional, de acuerdo con un seguimiento del diario La República.

Esta tendencia responde a un comportamiento del consumidor que valora la estética, la funcionalidad y la experiencia de compra inmediata, permitiendo que estas cadenas compitan incluso con el comercio tradicional de bajo costo.

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Miniso, la gigante fundada en China en el año 2013, se mantiene como uno de los líderes indiscutibles del segmento. Con una trayectoria de crecimiento constante, la compañía pasó de tener 78 locales a principios de 2024 a consolidar una red de 100 establecimientos distribuidos en 30 ciudades al finalizar 2025.

“Más allá del número de aperturas, nuestro foco está en acercar cada vez más nuestra propuesta de valor a los Minisolovers, especialmente en mercados donde identificamos oportunidades claras para profundizar presencia y capturar demanda con un modelo operativo sólido y rentable. La expansión seguirá siendo selectiva y financieramente disciplinada”, indicó Juan Sebastián Ávila, gerente nacional de operaciones de Miniso Colombia.

Para el presente año, la marca proyecta la apertura de cinco nuevas tiendas, reafirmando el protagonismo de las firmas asiáticas en las principales zonas comerciales del país. Sus categorías con mayor rotación incluyen organizadores para el hogar, productos de salud y su icónica línea de juguetería y peluches.

Por su parte, Yoi representa la cuota de éxito local dentro de esta tendencia. Perteneciente al grupo colombiano Lili Brands, la marca ha sabido adoptar el concepto de diseño asiático para expandirse masivamente, contando ya con más de 200 puntos físicos.

Según Verónica Pachón, gerente de mercadeo de la firma, el objetivo para 2026 es inaugurar 10 nuevas sedes tanto en capitales como en ciudades intermedias. El crecimiento de Yoi es notable en diversos frentes, destacando el comportamiento de sus categorías durante el último año:

Juguetes: registró un incremento en ventas del 25 %.

registró un incremento en ventas del 25 %. Estilo de vida (‘lifestyle’): presentó un crecimiento del 23 %.

presentó un crecimiento del 23 %. Bienestar y belleza: logró un aumento del 18 % en su comercialización.

La estrategia de estas cadenas se apoya fuertemente en alianzas con grandes superficies. Yoi, por ejemplo, opera gran parte de su inventario a través de convenios con el Grupo Éxito, metido en una puja en la que hay otro poderoso al otro lado.

En una línea similar, Yoyoso, que ingresó al país en 2019, ha sabido aprovechar su relación con Falabella. Actualmente, de sus 10 puntos de venta físicos, la mitad funcionan como ‘córners’ dentro de los almacenes de la cadena de ‘retail’ chilena. Esta modalidad les permite maximizar el flujo de clientes sin incurrir en los costos totales de un local independiente.

“Para 2026 tenemos un plan de expansión muy activo en Colombia. Abriremos un nuevo córner en Bogotá, y tenemos previstas dos nuevas aperturas en Medellín, además de que estamos avanzando en nuestra expansión a través de nuevas alianzas estratégicas, entre ellas con Tiendas Olímpica/ SAO, con quienes proyectamos abrir nuevos espacios durante 2026”, aseveró David Ravachi, CEO de la empresa.

El éxito de este modelo de negocio radica en ofrecer mercancía mayoritariamente importada de Asia con un enfoque en el diseño atractivo y precios competitivos.

Al entrar a estos locales, el cliente promedio suele adquirir artículos por impulso, atraído por la novedad y el empaque. Con planes de abrir hasta 18 nuevos locales entre todas las marcas durante este año, el mercado de ‘lifestyle’ asiático en Colombia promete seguir desplazando a los competidores convencionales mediante una oferta visualmente irresistible.

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