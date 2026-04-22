Así como Makro le compite fuerte a Ara y D1 con ofertas en sus productos, otra de las grandes organizaciones de Colombia ajustó sus planes para mantener su atractivo frente a los consumidores.

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El tema quedó sobre la mesa gracias a las explicaciones que Carlos Mario Giraldo, gerente saliente del Grupo Éxito, ofreció ante la pregunta de cómo ha respondido ante la lucha con los ‘hard discount’, modelo que identifica a las dos mencionadas cadenas de supermercados.

Así fue como el empresario dejó en evidencia en charla con el diario La República una determinación que marcó el rumbo de Éxito frente a su competencia, en medio de una lucha contra tiendas que se caracterizan por sus precios bajos.

En esa misma línea, aclaró qué fortalezas prevalecieron ante las cadenas independientes en Colombia, que también se han convertido en una notable oferta de valor para los usuarios.

“Los supermercados independientes de cada región son muy buenos en los productos frescos, pero realmente, a nivel nacional, el Éxito es el que le ha apostado a tener las carnes, las frutas, las verduras, la panadería en sus distintos formatos y a la comida preparada”, remarcó.

Así, al responder qué hizo Éxito para competirles a D1, Ara y demás en ese mercado del ‘retail’, Giraldo fue directo para exponer el papel de la empresa que dirigió durante variaos años.

“Si me preguntan qué se hizo, se fue entendiendo y respetando a la competencia para hacer cosas diferentes: trabajar en la innovación, en los formatos Wow en los Fresh Market y ofreciendo cosas que los competidores, por el espacio de sus tiendas -y por su propia decisión- no hacen”, afirmó.

El gerente saliente del grupo empresarial sentenció el tema sobre la cadena de supermercados que se catapultó como una de las de mayor reconocimiento en Colombia.

“Hay que entender también que, si bien el origen es paisa, el Éxito en Bogotá debe ser bogotano, en Cali debe ser caleño, en el Caribe debe ser caribeño. Tiene que interpretar las distintas culturas del país y si no está perdido”, concluyó.

¿Cuánto tiempo duró Carlos Mario Giraldo como gerente de Éxito?

Carlos Mario Giraldo lideró el Grupo Éxito durante un periodo extenso y transformador que abarcó poco más de 11 años como presidente y director general de la compañía de comercio más grande de Colombia.

Así, anunció oficialmente que dejará su cargo a partir del 30 de junio de 2026, poniendo fin a una etapa clave al frente de una de las compañías más importantes del comercio colombiano.

Su gestión en el cargo máximo comenzó oficialmente en marzo de 2013. En ese momento, reemplazó a Gonzalo Restrepo López, quien había estado al frente de la organización durante dieciocho años consecutivos.

Giraldo ya conocía profundamente la operación interna antes de asumir la presidencia. Él se vinculó a la empresa en 2007 como presidente operativo para Colombia, tras su exitoso paso por la compañía Industrias Noel.

Durante su década de liderazgo, Giraldo impulsó la expansión internacional del Grupo Éxito hacia mercados en Uruguay y Argentina. También consolidó formatos innovadores como Éxito Wow y los almacenes de descuento Carulla Smart.

La etapa de Giraldo como presidente ejecutivo concluyó formalmente en abril de 2024. Este cambio ocurrió tras la adquisición de la mayoría accionaria del grupo por parte del conglomerado salvadoreño Grupo Calleja.

Aunque dejó la presidencia general tras 11 años, Giraldo no se retiró de la organización. Él asumió la dirección general de la operación en Colombia para asegurar la continuidad del negocio bajo los nuevos dueños.

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