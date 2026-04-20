El gerente general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, anunció oficialmente que dejará su cargo a partir del 30 de junio de 2026, poniendo fin a una etapa de más de 18 años al frente de una de las compañías más importantes del comercio colombiano.

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La decisión ya había sido comunicada previamente a la Junta Directiva, a la que manifestó su intención de retirarse luego de casi dos décadas liderando procesos de transformación empresarial, expansión comercial y modernización del negocio minorista en Colombia.

Durante su gestión, Giraldo encabezó cambios estratégicos que redefinieron el modelo del Grupo Éxito, consolidándolo como la marca número uno en recordación (Top of Mind) dentro del sector comercio y ampliando su presencia más allá del retail tradicional.

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En un mensaje de despedida, el ejecutivo destacó varios hitos alcanzados durante su administración, entre ellos la evolución de las marcas propias y la apuesta por la experiencia del cliente.

“Dejo una organización que en equipo ha logrado cosas perdurables. La marca Éxito con su formato Wow y Carulla con Fresh Market, creando valor y experiencias diferenciadas”, afirmó Giraldo Moreno.

El Grupo Éxito confirmó que el nombramiento del nuevo gerente general para Colombia será anunciado en los próximos días, una vez la Junta Directiva apruebe oficialmente la designación.

Entre los avances más relevantes mencionó:

El fortalecimiento del formato Éxito Wow, enfocado en experiencias de compra modernas.

La renovación de Carulla Fresh Market, orientada al consumidor premium.

El crecimiento del negocio digital y omnicanal, que hoy representa cerca del 14 % de las ventas en Colombia.

La consolidación del Grupo como uno de los mayores comercializadores de ropa del país con marcas propias como Arkitect, Bronzini y People.

El liderazgo en centros comerciales, con proyectos emblemáticos como Viva Envigado.

La alianza con Bancolombia para consolidar Puntos Colombia, programa de fidelización que ya llega a cerca de uno de cada tres hogares del país.

Giraldo aseguró que estos logros fueron posibles gracias al trabajo colectivo y al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en servicio e innovación.

Qué dice Éxito sobre la salida

Tras conocerse la noticia, los directivos del grupo empresarial destacaron el impacto del ejecutivo dentro de la organización.

Francisco Calleja, presidente de la Junta Directiva del Grupo Éxito, agradeció su compromiso y liderazgo durante todos estos años: “Para Carlos Mario nuestro reconocimiento y aprecio. Queremos agradecerle todo su esfuerzo, disciplina y cariño con el que ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito”, escribió en el comunicado.

Por su parte, Carlos Calleja, presidente ejecutivo de la compañía, resaltó la relación profesional y personal construida con el gerente saliente y aseguró que su legado continuará guiando el rumbo de la empresa.

Mensaje a los empleados y futuro del Grupo Éxito

En una comunicación interna dirigida a los colaboradores, Giraldo Moreno expresó gratitud hacia los equipos de trabajo y destacó que deja una organización sólida y preparada para el futuro.

“Permanece al frente un equipo directivo joven y experimentado, surgido de la sucesión interna que garantiza solidez, innovación y una cultura de servicio e integridad”, señaló.

El ejecutivo también recordó una frase que marcó su paso por la compañía: “estas posiciones son prestadas y sirven ante todo para servir”, mensaje con el que invitó a continuar trabajando por el crecimiento empresarial y el desarrollo del país.

La salida de Carlos Mario Giraldo marca el cierre de una de las etapas más influyentes en la historia reciente del retail colombiano, caracterizada por la digitalización del comercio, la expansión de formatos y la integración de servicios financieros y de fidelización dentro del ecosistema empresarial.

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