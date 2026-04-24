Entidades como Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, Itaú y Banco Caja Social ofrecen este servicio con distintos requisitos y montos mínimos. Por ejemplo, en Bancolombia se puede comprar desde USD 5, mientras que en BBVA el mínimo es de USD 30.

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A diferencia de las casas de cambio, los bancos están más regulados, lo que implica mayores controles sobre el origen de los fondos y el cumplimiento de normas cambiarias.

Esto los hace más seguros, aunque también exige más trámites, como ser cliente de la entidad y presentar documentación. Además, las tasas de cambio varían durante el día según el mercado, recalca La República.

Algunas entidades permiten operar de forma digital. BBVA, por ejemplo, ofrece transacciones desde el celular con topes mensuales, mientras que otras como Wenia permiten manejar dólares y euros digitales, añade ese medio.

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También hay servicios enfocados en empresas, como los del Banco Caja Social, y opciones con múltiples canales de negociación, como en el Banco de Bogotá, apunta ese diario.

En general, los bancos ofrecen una opción más segura y estructurada para operaciones cambiarias.

Dólar en Colombia y qué es la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja el valor promedio del dólar en Colombia frente al peso. Es calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones reales de compra y venta de divisas realizadas entre entidades financieras autorizadas.

La TRM se determina a partir de las transacciones del día hábil anterior en el mercado cambiario, donde participan bancos, corporaciones financieras y otros intermediarios. Estas operaciones se registran en plataformas como el Sistema Electrónico de Negociación, lo que permite consolidar un promedio ponderado según el volumen negociado.

Este valor entra en vigencia al día siguiente y se mantiene durante toda la jornada. La TRM sirve como referencia para múltiples actividades económicas, como pagos internacionales, importaciones, exportaciones, contratos en moneda extranjera y operaciones contables.

Aunque es un indicador oficial, no siempre coincide con el precio al que las personas compran o venden dólares en bancos o casas de cambio, ya que estas entidades aplican márgenes propios.

Además, la TRM está influenciada por factores como la oferta y demanda de divisas, tasas de interés, precios del petróleo y el contexto económico global.

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