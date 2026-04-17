El dólar en Colombia inició la jornada del 17 de abril de 2026 con una caída significativa, ubicándose alrededor de 3.593,50 pesos, lo que representa un descenso de 0,88% frente al día anterior y una baja acumulada semanal de 1,47%.

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Este movimiento responde principalmente a un cambio en el panorama internacional tras la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en el marco de un alto al fuego en Medio Oriente.

Esta decisión permitió la reanudación del tránsito de buques comerciales en una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Como consecuencia, el precio del crudo registró una fuerte caída, superior al 9%, llevando el Brent a niveles cercanos a los 88–90 dólares por barril. Esto eliminó parte de la prima de riesgo asociada al conflicto, reduciendo temores de escasez global.

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A su vez, la caída del petróleo disminuye las presiones inflacionarias a nivel global, lo que debilita al dólar estadounidense al reducir la probabilidad de políticas monetarias restrictivas por parte de la Reserva Federal.

Aunque este contexto fortalece al peso colombiano, persisten riesgos debido a la alta dependencia del país de las exportaciones de petróleo, lo que podría afectar su estabilidad en el mediano plazo.

Por qué el dólar sube y baja tanto en Colombia

El dólar en Colombia sube y baja constantemente por la combinación de factores internacionales y locales que afectan la oferta y demanda de divisas. A nivel global, uno de los principales determinantes es la política monetaria de la Reserva Federal.

Cuando este banco sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque los inversionistas prefieren activos en Estados Unidos; cuando las baja, ocurre lo contrario.

Otro factor clave es el precio del petróleo, ya que Colombia es un país exportador. Si el crudo sube, entran más dólares al país y el peso se fortalece, haciendo que el dólar baje. En cambio, cuando el petróleo cae, disminuyen esos ingresos y el dólar tiende a subir.

También influyen la percepción de riesgo y la confianza en la economía colombiana. Factores como decisiones del Gobierno, reformas, estabilidad política o calificaciones crediticias pueden hacer que los inversionistas traigan o retiren capital. Si hay incertidumbre, el dólar sube; si hay confianza, baja.

Finalmente, eventos internacionales como guerras, crisis financieras o cambios en los mercados generan volatilidad global que impacta al peso colombiano. Por eso, el dólar en Colombia no depende de una sola causa, sino de múltiples variables que cambian todos los días.

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