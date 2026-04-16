El banco Bancolombia registró una caída significativa en sus ganancias durante el inicio de 2026, según el más reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia.

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La entidad acumuló utilidades por 525.497 millones de pesops en los dos primeros meses del año, cifra que representa su nivel más bajo en los últimos cinco años, apunta Forbes.

El contraste es marcado frente a 2025, cuando en el mismo periodo alcanzó 880.778 millones de pesos, e incluso frente a 2023, año en el que superó el billón de pesos.

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Por qué cayeron ganancias de Bancolombia

El comportamiento de las utilidades responde a varios factores que han impactado al sector financiero en los últimos años, anota Forbes. Por un lado, las secuelas de la pandemia afectaron la dinámica de los créditos, con aplazamientos y mayores niveles de mora, señala la publicación.

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A esto se suma el reciente aumento en las tasas de interés por parte del Banco de la República, que ha elevado el costo de los préstamos y reducido la demanda de crédito por parte de los consumidores.

Este escenario ha llevado a una desaceleración en el crecimiento de las utilidades, tras los resultados excepcionales que se vieron en años anteriores.

Forbes señala que la entidad ha indicado que no se ha registrado una salida masiva de clientes, incluso en medio de fallas técnicas recientes en sus canales digitales.

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