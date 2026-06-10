Bavaria anunció una inversión de $115.000 millones para fortalecer a las tiendas de barrio en Colombia durante el Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de más de 128.000 establecimientos en todo el país.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa, llamada “Pongo la tienda, la sede oficial del barrio”, busca aprovechar el aumento del consumo y la dinámica comercial que genera el torneo, reconociendo a las tiendas como espacios clave de encuentro social y motor de la economía local.

La compañía destacó que el Canal Tradicional reúne más de 500.000 negocios, genera alrededor de 575.000 empleos y representa el sustento de miles de familias colombianas.

Según Bavaria, para muchos tenderos la venta de cerveza equivale a más del 50% de sus ingresos, por lo que el Mundial representa una importante oportunidad de crecimiento económico.

Lee También

Como parte del proyecto, Bavaria realizará adecuaciones, entregará dotación y ambientará miles de tiendas para convertirlas en espacios futboleros. También pondrá en marcha las “Cuadras Futboleras”, que transformarán calles y barrios en puntos de encuentro para seguir los partidos de la Selección Colombia.

Además, lanzará la promoción “La Otra Ronda”, disponible en más de 20.000 tiendas, donde los consumidores recibirán una cerveza adicional por la compra de cinco unidades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.