La discusión sobre el futuro del Fondo Nacional del Café subió de tono. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro por la demora en definir la continuidad del contrato que permite a la agremiación administrar ese mecanismo, considerado clave para la estabilidad económica de miles de productores.

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Según explicó Bahamón, el Fondo Nacional del Café es el soporte de la garantía de compra y de precio del grano, beneficios que, aseguró, no tienen otros sectores productivos del país. Por eso, advirtió que cualquier incertidumbre alrededor de su administración termina afectando directamente a las familias cafeteras.

“Ese es el mayor peligro de la coyuntura actual, creer que el sistema cafetero puede desestabilizarse sin consecuencias sociales profundas.”, afirmó el dirigente gremial frente a las demoras del presidente Petro.

¿Por qué preocupa la renovación del contrato del Fondo Nacional del Café?

El gerente de Fedecafé fue más allá y aseguró que, en casi un siglo de historia de la institucionalidad cafetera, ningún mandatario había tenido una postura similar frente al modelo cafetero. “Desestabilizar el sistema cafetero sería desconocer que detrás de cada saco hay una familia; detrás de cada punto de compra, una vereda; y detrás de cada decisión institucional, una economía rural que necesita confianza para seguir adelante”, agregó Bahamón en una columna publicada en La República.

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Desde distintas orillas se han lanzado advertencias sobre los tiempos. Según periodistas y trabajadores del sector cafetero, si antes de finalizar junio no existe una decisión sobre la continuidad del contrato, más de 560.000 familias podrían entrar en un escenario de incertidumbre.

Actualmente la garantía de compra funciona mediante una red conformada por 33 cooperativas y cerca de 500 puntos de compra distribuidos en las zonas cafeteras del país. Además, destaca que entre 2016 y 2025 esa estructura adquirió café por más de 21 billones de pesos, recursos que terminaron en manos de los productores y que, según explicó, se tradujeron en empleo, educación, fertilizantes, créditos y alimentación para miles de hogares.

Finalmente, Bahamón defendió la continuidad del modelo y aseguró que la Federación ha administrado históricamente el Fondo Nacional del Café bajo un esquema de descentralización reconocido por la ley. También destacó que la institucionalidad cafetera ha permitido financiar bienes públicos para el sector y fortalecer la competitividad del café colombiano.

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