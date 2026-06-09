El candidato Abelardo de la Espriella presentó un plan de choque fiscal que incluye la reducción gradual del impuesto de renta empresarial, incentivos “históricos” para el sector digital, beneficios para la contratación de mujeres y jóvenes, y una apuesta firme por la eficiencia estatal.

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Se trata de uno de los primeros proyectos económicos que presentará al Congreso de la República, en caso de que salga victorioso en la segunda vuelta del 21 de junio próximo. Según describe, “será una profunda reforma tributaria orientada a reducir la carga fiscal sobre los sectores productivos, estimular la inversión privada, fortalecer el empleo formal y acelerar el crecimiento económico del país”.

A través de un comunicado enviado a medios, el abogado centró su propuesta en la reducción del impuesto de renta, “con el objetivo de devolver competitividad a Colombia frente a otros países de la región y convertir al país en un destino atractivo para la inversión nacional e internacional.

En pocas palabras, agrega el comunicado, la base de su reforma será: “¡Menos impuestos, más empleo!”.

(Vea también: De la Espriella quiere eliminar el 4×1.000 y detallan plan para lograrlo; habría alivio al bolsillo)

Propuestas de Abelardo de la Espriella en elecciones de 2026 en Colombia

En materia de empleo, dice el candidato, crearán beneficios tributarios para las empresas que contraten formalmente mujeres y jóvenes sin experiencia laboral previa, “facilitando el acceso de miles de colombianos al mercado de trabajo”.

Así mimos, explicó que, para la economía digital, propone la creación de un régimen especial dirigido a jóvenes creadores digitales, programadores, expertos en inteligencia artificial, desarrolladores tecnológicos y profesionales del marketing digital.

Y agrega que este esquema contemplará exenciones tributarias, declaraciones simplificadas para quienes facturen hasta 400 millones de pesos anuales y deducciones del 100% en inversiones relacionadas con equipos tecnológicos, conectividad y capacitación.

“La revolución tecnológica no puede seguir ocurriendo en otros países mientras nuestros jóvenes enfrentan barreras para emprender. Queremos convertir a Colombia en una potencia regional de innovación y talento digital”, afirmó De La Espriella.

La propuesta también contempla incentivos para fortalecer sectores con alto impacto social y económico. En educación, dice, “se promoverá la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación dentro de las instituciones públicas mediante beneficios fiscales que permitan ampliar las oportunidades para estudiantes e investigadores”.

Finamente, agrega este paquete de propuestas, en deporte se establecerán mecanismos que permitan deducciones tributarias de hasta el 165% para quienes inviertan en proyectos deportivos, impulsando el desarrollo de nuevos talentos y fortaleciendo la infraestructura deportiva nacional, sentenció.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: