El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, puso el mes de septiembre como tentativo para presentar primera reforma tributaria del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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El anuncio se dio en medio de la presentación de la alianza estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en donde Gómez Martínez aseguró que el proyecto de ley será presentado un mes después de la posesión del presidente electo y una vez se presente el plan de ajuste fiscal.

“Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad (…) Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años”, aseguró el ministro designado.

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#EnDesarrollo El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que el gobierno de Abelardo De la Espriella radicaría una reforma tributaria en septiembre, después de presentar el plan de ajuste fiscal. “Me parece que es injusto con los colombianos ponerlos a… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 24, 2026

Sumado a estas declaraciones, Gómez Martínez no pasó por alto la reciente reforma tributaria impulsada por el Gobierno actual que busca recaudar $21,9 billones en 2026.

“Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este Gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen. Eso me parece que es lo que le están haciendo a los colombianos con la reforma y yo espero que el Congreso la archive”, afirmó.

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Sin embargo, el funcionario no dio más detalles de cómo será el proyecto que presentarán al Congreso, pero sí advirtió que habría riesgos en mantener los altos niveles de déficit y endeudamiento actuales.

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