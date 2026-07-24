Por: VALORA ANALITIK

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Luego de perforar de forma histórica la barrera de los $3.200 en la rueda previa, el dólar estadounidense en Colombia registró una recuperación táctica al cierre de la semana.

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La divisa avanzó $23 durante la jornada de hoy, finalizando en un precio promedio de $3.220,01 frente al cierre del jueves ($3.197,01). El rebote estuvo motivado por la toma de beneficios en los mercados de commodities y una asimilación cautelosa de los anuncios económicos de la administración entrante.

La tasa de cambio cotizó con alta volatilidad y un amplio rango de negociación. El cruce inició operaciones a la baja en $3.195 y retrocedió con fuerza hasta marcar un nuevo mínimo profundizado en $3.186,15. Sin embargo, la entrada paulatina de compradores institucionales impulsó el precio hasta un máximo intradía de $3.224,49.

(Vea también: Dólar hoy se acercó (bastante) a $ 3.200 y expertos explicaron por qué tuvo este precio)

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Dólar en Colombia

De acuerdo con JP Tactical Trading, la sesión cerró con flujos muy equilibrados entre oferta y demanda, movilizando un volumen negociado de $1,12 billones a través de 1.841 operaciones. En el plano internacional, el Índice DXY mostró estabilidad al avanzar un 0,03 %, ubicándose en 101,47 unidades.

Brent cede a US$96,69 por toma de utilidades

El sector energético experimentó un respiro en la sesión del viernes tras los vertiginosos rallys de las jornadas anteriores, lo que redujo la oferta inmediata de divisas en la plaza local.

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cedió un 3,97 % hasta los US$96,69, mientras que el WTI de EE. UU. cayó un 3,05 % cotizándose en US$89,38. Pese al repliegue diario, ambos referentes cerraron la semana con una ganancia acumulada superior al 10 %.

El ajuste en los precios respondió a tomas de utilidades técnicas, en medio de un contexto que sigue marcado por la decimotercera jornada consecutiva de ofensivas aéreas de EE. UU. en Irán, advertencias sobre escaladas militares masivas por parte de la Casa Blanca y la suspensión de cargas petroleras en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio.

Ajuste fiscal en marcha, reforma tributaria en septiembre y respaldo de la CAF

Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reveló que la prioridad inicial será ejecutar un plan de ajuste fiscal mediante medidas administrativas internas.

Posteriormente, en septiembre, el nuevo gobierno radicará ante el Congreso una reforma tributaria orientada a estimular la productividad y el crecimiento económico, reforzando las expectativas de disciplina fiscal en las finanzas públicas.

También hoy, Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), anunció un paquete de financiamiento por US$9.000 millones para Colombia en el periodo 2026-2030, duplicando la cifra de los últimos ocho años.

Estos recursos estarán destinados a respaldar la agenda del gobierno electo en seguridad energética, competitividad, inclusión social y desarrollo territorial.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,50 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Dólar en Colombia se estabilizó (muy barato) y explicaron por qué quedó en este precio)

Dólar en Colombia y ETF de TES

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,720 % desde los 12,849 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,370 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,463 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,123 %; la jornada anterior en 12,290 %.

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