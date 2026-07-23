Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El mercado cambiario colombiano marcó un hito técnico de gran calado. En una jornada dominada por el masivo flujo de capitales offshore y el disparado precio de los combustibles a nivel mundial, el dólar estadounidense perforó de forma contundente la barrera de los $3.200, cerrando en $3.197,01.

Sigue a PULZO en Discover

Con una desvalorización diaria de $10,39 frente a la rueda del miércoles ($3.207,40), el tipo de cambio se ubica en niveles mínimos que la economía colombiana no presenciaba desde julio de 2019.

La tasa de cambio inició operaciones en $3.224 y marcó un precio máximo de $3.240. Sin embargo, la persistente presión compradora de pesos por parte de inversores extranjeros terminó por hundir la divisa hasta marcar su mínimo de la rueda en el mismo nivel de su cierre: $3.197,01.

(Vea también: ¿Dólar a $ 3.000? La advertencia sobre lo que pasaría en próximos días con la divisa en Colombia)

Lee También

Dólar en Colombia desde 2019

Este desplome del dólar local se produjo a contracorriente de la tendencia global, donde el Índice DXY subió un 0,30 %, ubicándose en 101,43 unidades.

De acuerdo con las lecturas recogidas por Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el comportamiento de la moneda local abarca una dinámica excepcional donde el peso se ha consolidado como una de las divisas más fuertes del mundo, acumulado apreciaciones masivas de entre $600 y $650 en los meses recientes.

Citando el análisis de Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, el fenómeno responde a una clara combinación de factores que incluyen en alto precio de los hidrocarburos, que continúa inyectando un flujo constante de divisas a la balanza comercial del país, y el entusiasmo a las expectativas y promesas del nuevo gobierno de ejecutar recortes presupuestales significativos.

Los analistas enfatizan que este comportamiento evoca la estabilización institucional observada hace cuatro años, donde tras episodios iniciales de volatilidad, la certidumbre sobre el respeto a las reglas de juego macroeconómicas devolvió la confianza a las mesas de dinero.

Fuerte repunte del Brent sobre los US$101

En el mercado de materias primas, la incertidumbre geopolítica desencadenó una disparada en las cotizaciones del petróleo.

El barril de Brent se disparó un 7,38 % hasta los US$101,01, mientras que la referencia WTI trepó un 6,78 % para ubicarse en US$92,72.

El fuerte repunte responde a nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra buques petroleros saudíes en el Mar Rojo y a las advertencias de Donald Trump de intensificar las acciones militares sobre infraestructura energética en Irán.

Noticias nacionales e internacionales

En Washington, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron sorpresivamente en 22.000 hasta situarse en 187.000, marcando su cifra más baja desde septiembre de 1969. Este dato reflejó la resiliencia del empleo estadounidense, dándole impulso al DXY.

A nivel macroeconómico interno, la atención se centró en la gestión pública de los recursos de inversión. Un reciente reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que el sector transporte atraviesa una paradoja financiera: encabeza el presupuesto nacional de inversión con una asignación de $15,6 billones (el 18 % del total), pero al cierre del segundo trimestre de 2026 solo ha logrado ejecutar un 11,5 % ($1,8 billones).

Esta baja dinámica contrasta fuertemente con carteras como Educación (55,9 %) y Minas y Energía (46,5 %), en un momento donde la infraestructura resulta crucial para sostener la actividad productiva.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,79 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

(Lea también: Dólar en Colombia hoy volvió a caer y mantiene en niveles de 2019; ¿cuánto está la TRM?)

Dólar en Colombia y ETF de TES

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,849 % desde los 12,650 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,463 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,150 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,290 %; la jornada anterior en 12,061 %.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.