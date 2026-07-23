“Los precios van a subir”. Con esa frase, el presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, lanzó una advertencia sobre el panorama del sistema eléctrico en Colombia de cara a la entrada del nuevo Gobierno y explicó por qué considera que el país enfrenta un momento crítico.

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Durante una intervención pública, Ortega aseguró que el sector eléctrico atraviesa una situación compleja por la falta de inversión y el retraso de proyectos que, según dijo, llevan años frenados por obstáculos como conflictos con comunidades y demoras en las licencias ambientales.

“El sector está frágil, se necesita inversión y generación. El país está rezagado porque los proyectos no vienen entrando por mil trabas, desde problemas con comunidades hasta problemas de licencias”, afirmó.

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Advertencia del presidente de la Empresa de Energía de Bogotá

El directivo explicó que Colombia necesita incorporar al menos 700 megavatios de potencia firme, pues la energía solar, aunque importante, no alcanza para cubrir la demanda en las horas de mayor consumo, entre las 7:00 y las 10:00 de la noche.

“No hay suficiente capacidad de generación en el país para las horas pico”, advirtió, al señalar que esa situación ya se refleja en los precios del mercado eléctrico.

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Ortega también alertó sobre la situación financiera del sector. Según indicó, existen deudas superiores a 3 billones de pesos, lo que pone en aprietos a varias compañías.

“Las empresas que generan con gas no van a tener cómo pagar el gas y el país tiene deudas acumuladas que tienen a muchas empresas al borde de la quiebra”, aseguró.

Además, sostuvo que el país necesita invertir cerca de 1.000 millones de dólares en redes de transmisión, subestaciones y líneas eléctricas para fortalecer la infraestructura.

Sin embargo, reconoció que ese esfuerzo no evitará un incremento en las tarifas. “Los precios van a subir, desafortunadamente, el país está colgado en la infraestructura del sector eléctrico”, afirmó.

Frente a ese panorama, hizo un llamado a que los ciudadanos adopten medidas para reducir el consumo, especialmente en medio de las altas temperaturas.

“Se requiere que la gente sea consciente de cómo manejar el calor”, dijo. Entre sus recomendaciones mencionó mantener las ventanas cerradas durante las horas de mayor radiación solar, procurar que las viviendas tengan sombra, usar correctamente el aire acondicionado y preferir ventiladores de techo, pues consumen menos energía que los de piso.

Finalmente, Ortega advirtió que Bogotá enfrenta un riesgo adicional por su dependencia de pocas líneas de transmisión. “Bogotá hoy en día es una isla, una isla eléctrica. No hay cómo traer electricidad del resto del país a Bogotá para abastecer su demanda. Dependemos de cuatro infraestructuras. Si Bogotá no tiene las líneas de transmisión va a tener problemas muy serios de electricidad”, concluyó.

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