Hace cerca de un año, Quala ingresó al creciente mercado de bebidas con electrolitos con el lanzamiento de Hidralyte, una apuesta para competir en un segmento que continúa expandiéndose a nivel mundial.

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El producto llegó con cuatro sabores, presentación de 640 mililitros, sin azúcares añadidos y con zinc, respaldado por una estrategia comercial basada en campañas publicitarias con celebridades y precios competitivos, lo que le permitió ganar reconocimiento entre los consumidores.

Sin embargo, el lanzamiento derivó en un conflicto con Pisa Farmacéutica de Colombia, propietaria de la marca Electrolit.

La empresa presentó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al considerar que Hidralyte incorporaba elementos de presentación que podrían generar confusión con su producto, configurando presuntos actos de competencia desleal.

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Como medida cautelar, la SIC ordenó a Quala suspender la fabricación, comercialización, distribución, promoción y publicidad de Hidralyte en su presentación actual, además de retirar las unidades disponibles del mercado y dejar de utilizar el empaque cuestionado. La empresa tendrá un plazo de dos meses para cumplir la orden.

Pese al retiro temporal del producto, el proceso judicial sigue en curso y la decisión de la SIC no constituye un fallo definitivo.

La autoridad deberá analizar las pruebas presentadas por ambas compañías antes de determinar si existió o no competencia desleal.

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