Por: VALORA ANALITIK

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La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió el auto a través del cual se imponen medidas cautelares a Quala -la misma que comercializa Bon Ice- en medio de la disputa legal por el registro de marca entre Electrolit e Hidralyte.

A través del Auto 74750, la Delegatura resolvió decretar las medidas formuladas por Pisa Farmacéutica de Colombia (comercializador de Electrolit, Vive 100 y otras marcas) contra Quala S.A. (fabricante de Hidralyte), las cuales incluyen la suspensión inmediata de la fabricación de este último.

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La medida, además, ordena el cese de la importación, exportación, distribución, comercialización, promoción, publicidad y venta de esta bebida de rehidratación oral en su presentación comercial actual o cualquier otra similar.

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Auto 74750 del 8 de julio de 2026.

Cabe recordar que la puja entre estas empresas por el registro de marca surgió luego de que Pisa alegara presuntas similitudes entre los dos productos que podrían inducir al error a los consumidores, tanto en la forma de la botella como en los colores, la tapa y la etiqueta.

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En ese contexto, la caución también ordena que se deje de utilizar “cualquier presentación comercial, empaque, envase, etiqueta, trade dress o cualquier elemento gráfico o tridimensional que sea idéntico o confundiblemente similar a la presentación comercial distintiva” de Electrolit.

De la misma manera, las medidas cautelares contemplan el retiro inmediato de todos los envases de Hidralyte en su presentación actual, así como toda actividad publicitaria, promocional y de mercadeo relacionada con el producto.

A eso se suma que la marca deberá eliminar de manera temporal, y mientras dure el proceso, “todas y cada una de las publicaciones” en redes sociales, páginas web y cualquier otro tipo de canal oficial y no oficial de Quala que contengan la marca Hidralyte en la versión en la que se comercializa actualmente.

Y que la empresa tendrá que informar a sus distribuidores, comercializadores, aliados comerciales, agencias de publicidad, influenciadores representantes, agentes y cualquier tercero vinculado comercialmente que suspendan las actividades asociadas con la promoción y venta de esta bebida.

Auto 74750 del 8 de julio de 2026.

Las medidas decretadas en el auto también deberán darse a conocer al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y Quala tendrá la obligación de acreditar el cumplimiento de todas estas, ya que de lo contrario se estaría incumpliendo una orden judicial.

“Las órdenes aquí impartidas deberán ser cumplidas bajo los lineamientos dictados por el Despacho, aunque se interponga cualquier recurso en contra de la decisión”, advierte el auto.

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