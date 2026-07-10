El Consejo de Estado inadmitió la demanda de nulidad presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez contra la elección del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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La decisión representa un revés para la solicitud presentada por Pérez, quien pretendía que el alto tribunal estudiara la legalidad de la elección presidencial y, además, frenara de manera provisional la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño.

¿Qué buscaba la demanda contra Abelardo de la Espriella?

La acción de nulidad tenía como objetivo cuestionar la elección del presidente electo y solicitar, como medida cautelar, la suspensión del acto de posesión mientras avanzaba el proceso judicial.

No obstante, el Consejo de Estado decidió inadmitir la demanda, por lo que el proceso no continuará en su estado actual.

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