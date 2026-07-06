El polémico modelo para la expedición de pasaportes en Colombia —impulsado bajo las directrices del Gobierno de Gustavo Petro— acaba de sufrir un durísimo e inesperado frenazo en los estrados judiciales. En la mañana de este lunes 6 de julio de 2026, el Consejo de Estado tomó una determinación que deja sin piso el blindaje jurídico con el que contaba la Cancillería para defender el millonario esquema contractual de las libretas de viaje.

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Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.