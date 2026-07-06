La incertidumbre crece con el paso de las horas para la familia de Miguel Ángel Alarcón Saavedra, un adolescente de 15 años que desapareció luego de viajar desde Sogamoso, Boyacá, hacia Bogotá junto a otro menor de edad. Desde entonces, sus padres no han vuelto a tener noticias de él y mantienen una intensa búsqueda con el apoyo de las autoridades.

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De acuerdo con el relato entregado por sus familiares, Miguel Ángel salió de Sogamoso durante la noche del pasado 3 de julio acompañado por un adolescente de 14 años. Ambos abordaron una tractomula con destino a Bogotá y, durante el recorrido, hicieron una parada en Tunja, donde pasaron la noche antes de continuar el viaje hacia la capital.

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La investigación tomó un nuevo rumbo después de que el joven de 14 años regresara a Boyacá y relatara lo ocurrido durante el trayecto.

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Según su versión, ambos llegaron hasta el peaje Andes, ubicado sobre la Autopista Norte de Bogotá, donde decidieron separarse. El menor aseguró que intentó regresar a Boyacá abordando un vehículo que se dirigiera hacia ese departamento, mientras que Miguel Ángel optó por permanecer en el sector y continuar su camino hacia la ciudad.

Desde ese momento no volvió a verlo y esa se convirtió en la última referencia conocida sobre el paradero del adolescente.

Tras conocer esta información, un familiar residente en Bogotá recorrió diferentes zonas del norte de la ciudad con la esperanza de encontrarlo, aunque la búsqueda no arrojó resultados. Paralelamente, sus padres han consultado en hospitales y acudido a personas cercanas, sin obtener información que permita establecer dónde se encuentra.

Henry Alarcón, padre del menor, explicó que la familia dio aviso a la Policía desde el mismo viernes en que desapareció, aunque la denuncia formal fue recibida por las autoridades hacia el mediodía del sábado. Desde entonces esperan avances en las labores de búsqueda.

La preocupación de la familia aumenta debido a que Miguel Ángel no cuenta con teléfono celular ni utiliza redes sociales, lo que dificulta cualquier posibilidad de contacto.

Según el testimonio del adolescente que lo acompañó durante el viaje, Miguel Ángel llevaba varias manillas de color naranja, similares a denarios, con la intención de venderlas. También le habría manifestado que no deseaba regresar a su casa.

No obstante, sus padres aseguran que nunca antes había abandonado el hogar de esa manera y lo describen como un joven respetuoso, cariñoso y apasionado por la música. Entre sus principales intereses están la lectura, la escritura de canciones de rap y el sueño de convertirse en productor musical.

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En medio de la angustia, la familia envió un mensaje dirigido al adolescente con la esperanza de que pueda verlo o escucharlo. “Lo queremos mucho. Dios lo ama, nosotros también, lo esperamos y respetamos sus decisiones”, expresó su padre.

De acuerdo con la información suministrada por sus allegados, el día de su desaparición Miguel Ángel vestía un saco gris oscuro en la parte superior y gris claro en la inferior, además de una gorra negra.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del adolescente comunicarse con la Línea 141 o con la línea gratuita nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 01 8000 91 80 80.

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