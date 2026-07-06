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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jul 6, 2026 - 9:55 am

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.

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