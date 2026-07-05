El remezón en el gabinete del presidente Gustavo Petro comenzó antes de lo previsto. Patricia Duque dejó de manera inmediata el Ministerio del Deporte, pese a que había presentado su renuncia para que tuviera efecto el próximo 7 de agosto, cuando concluye el actual Gobierno. El Ejecutivo aceptó su salida este 4 de julio y, de forma simultánea, nombró a Óscar Albeiro Figueroa como ministro encargado mientras avanza el proceso de empalme con la administración entrante.

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La decisión convierte a Duque en una de las primeras funcionarias del gabinete en salir en medio de las renuncias protocolarias que acompañan el cierre del mandato de Gustavo Petro. La designación temporal de Figueroa busca garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio del Deporte durante las semanas restantes de la actual administración.

Qué dijo Patricia Duque tras salir del Ministerio del Deporte

Patricia Duque confirmó el fin de su gestión por medio de un comunicado en el que explicó que fue notificada por el Gobierno Nacional sobre la terminación inmediata de sus funciones. La exfuncionaria recordó que asumió el cargo el 3 de marzo de 2025 y expresó que desempeñó esa responsabilidad con compromiso y vocación de servicio durante el tiempo que estuvo al frente de la cartera.

Uno de los aspectos que más resaltó Patricia Duque fue el comportamiento de la ejecución presupuestal del Ministerio. La exfuncionaria indicó que durante 2025 la cartera alcanzó una ejecución del 98,5 %, mientras que en lo corrido de 2026 ese indicador llegó al 81 %, cifras que atribuyó a la planeación institucional y al trabajo coordinado con los distintos actores del sector.

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Finalmente, Duque también hizo un balance de las obras impulsadas durante su administración. Entre los resultados mencionó la entrega de 128 escenarios recreodeportivos y 113 canchas y parques en distintas zonas del país, proyectos que, según expuso en su mensaje de despedida, buscaban ampliar el acceso de los ciudadanos a espacios para la práctica deportiva. Ahora será Óscar Albeiro Figueroa quien asumirá temporalmente las riendas del Ministerio mientras culmina la transición del Gobierno nacional.

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