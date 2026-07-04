Cinco ciudadanos extranjeros no pudieron ingresar a Colombia tras ser inadmitidos por Migración Colombia en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Antioquia, en medio de controles adelantados por la autoridad migratoria.

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Según Caracol Radio, cuatro de los viajeros fueron rechazados por presunto turismo con fines de explotación sexual, mientras que un quinto extranjero habría intentado entrar al país para desarrollar actividades de minería ilegal.

Autoridades identificaron dos presuntas actividades ilícitas

De acuerdo con Caracol Radio, la mayoría de las inadmisiones estuvo relacionada con un presunto propósito de explotación sexual, una de las modalidades que las autoridades buscan combatir mediante los controles de ingreso al territorio nacional.

En el otro caso, Migración Colombia habría determinado que uno de los extranjeros pretendía ingresar para adelantar actividades de minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá, ambos en el departamento de Antioquia.

La decisión impidió el ingreso de los cinco ciudadanos al país, en el marco de los procedimientos de verificación que adelanta la autoridad migratoria en los principales aeropuertos de Colombia.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua