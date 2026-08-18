Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, se sumaron a las ayudas para atender la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes 18 de agosto que la pareja decidió donar 200.000 millones de pesos para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país.

El anuncio fue hecho por el mandatario a través de su cuenta de X, donde agradeció públicamente la decisión del empresario y su esposa.

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“Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país”, escribió De la Espriella.

Sarmiento Angulo hará millonaria donación para la emergencia

De acuerdo con el anuncio presidencial, los 200.000 millones de pesos estarán destinados a dos frentes: atender las necesidades que dejó la emergencia y apoyar posteriormente el proceso de reconstrucción del país.

La donación se conoce ocho días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto y que dejó graves afectaciones en diferentes zonas del territorio nacional.

El aporte de Sarmiento Angulo y su esposa se suma a la movilización que durante los últimos días ha protagonizado el sector privado para apoyar a las comunidades damnificadas.

Don Luis Carlos Sarmiento Angulo y su señora, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, han decidido donar $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país. Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 18, 2026

De la Espriella agradeció el gesto de Sarmiento Angulo

Luego de dar a conocer la decisión del empresario y su esposa, De la Espriella destacó la solidaridad mostrada en medio de la emergencia nacional.

“Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria”, manifestó el presidente en su publicación.

El mandatario también hizo un llamado a mantener la unión entre empresarios y ciudadanos para enfrentar las consecuencias de la tragedia.

“Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, escribió.

La publicación terminó con una reflexión sobre el papel de los ciudadanos en momentos de dificultad: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

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