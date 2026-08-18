El debate político en torno a la gestión de la crisis desatada por el devastador terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto —que ha dejado más de 280 fallecidos y miles de damnificados— escaló a un terreno institucional y de pugnacidad partidista. La discusión se encendió luego de que el expresidente Gustavo Petro solicitara públicamente un espacio en los canales nacionales para emitir una réplica al Gobierno, lo que produjo una ácida reacción por parte de la senadora María Fernanda Cabal.

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A través de su cuenta en la red social X, Cabal descalificó la pretensión del exmandatario argumentando que carece de asidero en las normas que regulan la oposición en el país. “Petro quedó viudo del micrófono. Se le olvida que no es senador, no es jefe de la oposición y no es vocero del Pacto. La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara”, sentenció la congresista. El pronunciamiento de Petro respondía a su intención de cuestionar la eficacia de las ayudas gubernamentales entregadas a las víctimas del sismo y proponer un rumbo alternativo para la sociedad colombiana.

El cruce político se da en paralelo a las medidas que la administración del presidente Abelardo De La Espriella ha puesto en marcha para hacer frente a la catástrofe humanitaria. Entre las acciones ejecutadas figuran la declaratoria del estado de emergencia económica, la creación del Fondo Milagro y la puesta en marcha del plan ‘Vivienda Milagro’ —liderado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán—, enfocado en otorgar subsidios de arriendo, alivios en servicios públicos y soluciones habitacionales para más de 120.000 familias damnificadas en departamentos como Chocó, Valle del Cauca y la región cafetera. Para financiar estas labores de reconstrucción, el Ejecutivo ha movilizado un crédito internacional por 200 millones de dólares, buscando mitigar la compleja situación fiscal heredada.

Desde el punto de vista jurídico, la solicitud de Petro choca con los límites establecidos en la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición Política. De la normatividad vigente, el derecho de réplica en alocuciones presidenciales está consagrado exclusivamente para las organizaciones políticas que se hayan declarado oficialmente en oposición y debe ser ejercido a través de sus voceros autorizados y debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los expertos en derecho constitucional e institucional recuerdan que los expresidentes de la República no conservan una investidura de vocería partidista automática ni facultades institucionales de control político por fuera de los canales ordinarios del Congreso o de las directivas formales de sus colectividades. En consecuencia, al no ostentar la calidad de vocero oficial de un partido con personería jurídica en la oposición, la petición de un espacio en medios masivos nacionales por parte de un exmandatario carece de la viabilidad jurídica contemplada en el Estatuto, limitándose el ejercicio a la deliberación pública ciudadana o a los pronunciamientos a través de canales privados de comunicación.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.