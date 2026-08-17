El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició una transformación de RTVC y puso bajo revisión el modelo de medios públicos que operó durante el pasado gobierno de Gustavo Petro y que fue altamente cuestionado.

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El anuncio generó reacciones políticas, entre ellas la del periodista Felipe Zuleta, quien aseguró que “se acaba la propaganda para zurdos” y cuestionó fuertemente la gestión del exgerente de RTVC Hollman Morris, muy cercano al expresidente Gustavo Petro.

La nueva administración anunció la revisión de más de 1.051 contratos suscritos durante 2026, por un valor superior a $ 100.000 millones.

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También serán examinados 87 contratos firmados entre el 6 y el 7 de agosto, por cerca de $ 4.000 millones. Para este proceso se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.

El Gobierno también modificará la programación informativa. La franja de noticias y opinión que operaba entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m. llegó a representar cerca del 90 % de los recursos y del personal destinados a actividades periodísticas.

La nueva administración afirma que los contenidos deberán regirse por independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público.

Su objetivo declarado es que RTVC funcione como un sistema de medios públicos para todos los colombianos y no como un instrumento político.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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