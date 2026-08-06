Hollman Morris volvió a estar en el centro de la conversación luego de recibir un retrato mientras continúa ejerciendo como gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC). Las imágenes del homenaje comenzaron a circular en redes sociales y despertaron reacciones de distintos sectores.

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La discusión no gira alrededor de la obra en sí, sino del hecho de que el reconocimiento fue entregado a un funcionario que actualmente ocupa uno de los cargos más visibles del sistema público de medios.

¿Qué se sabe del retrato?

En plena transmisión, el retrato de Hollman Morris apareció y sorprendió a la audiencia.

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La entrega del cuadro fue difundida en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Mientras algunos lo interpretaron como un reconocimiento, otros cuestionaron que este tipo de homenajes se hacen a funcionarios que aún están en ejercicio.

Siguen los retratos ahora tenemos el de Holman Morris. Pronto puede estar listo el de Juliana Guerrero. pic.twitter.com/udatWRd5WY — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) August 6, 2026

¿Por qué ha provocado discusión?

El episodio abrió nuevamente el debate sobre los reconocimientos públicos a servidores que todavía ocupan sus cargos.

En Colombia es común que las entidades conserven registros fotográficos o galerías de antiguos directivos una vez concluyen sus periodos. Por eso, la entrega de un retrato a un gerente en funciones generó comentarios y críticas en redes sociales.

Un tema que vuelve a la conversación pública

El nuevo retrato de Hollman Morris se convirtió rápidamente en tema de debate, alimentando la discusión sobre los límites entre los homenajes personales y la imagen institucional de quienes ejercen funciones públicas, sumado a las controversias que Morris ha tenido recientemente.

Más allá del contenido artístico de la obra, la conversación se ha concentrado en el momento en el que fue entregada y en el simbolismo que representa tratándose del actual gerente de RTVC.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.