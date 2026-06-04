La Procuraduría abrió una investigación en contra Hollman Morris para establecer si desde RTVC, el sistema de medios públicos que dirige, se habrían impulsado contenidos favorables al Gobierno.

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La decisión se originó por una queja presentada por el ciudadano Julio César Garcés, quien señaló que el funcionario, nombrado durante el gobierno de Gustavo Petro, habría usado los medios estatales para promover narrativas alineadas con el Ejecutivo.

La denuncia fue radicada el pasado 26 de mayo y sostiene que Morris habría incurrido en conductas consideradas graves por un supuesto favorecimiento político desde la plataforma pública de comunicación. El documento también menciona una presunta cercanía entre algunos contenidos difundidos y la agenda política de Iván Cepeda.

El caso ya está en manos de la procuradora delegada disciplinaria de instrucción 4, Tatiana Moreno, quien ordenó la apertura formal de la investigación para esclarecer si hubo utilización indebida de medios estatales con fines políticos.

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El Ministerio Público indicó que busca profundizar en las presuntas irregularidades relacionadas con el uso de RTVC para favorecer agendas afines al Gobierno. Por ello, también ordenó ampliar la queja inicial y recopilar más información que permita avanzar en el expediente.

La entidad pidió al denunciante complementar varios puntos de su acusación y aportar las pruebas que sustenten los señalamientos contra Morris. Con esos elementos, la Procuraduría determinará si existen méritos para formular cargos disciplinarios o archivar el proceso.

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