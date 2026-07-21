Por: VALORA ANALITIK

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El fenómeno de El Niño se está consolidando en el Pacífico con una fuerza inusitada, y los pronósticos más recientes indican que no solo se intensificará en los próximos meses, sino que su impacto se extenderá durante todo el resto de 2026 y, al menos, hasta los primeros meses de 2027.

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Esta es la conclusión del pronóstico actualizado del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, que revela una probabilidad de ocurrencia cercana al 100 % para los próximos meses.

(Vea también: Pronóstico del clima en Bogotá para el lunes festivo 20 de julio de 2026: lloviznas y lluvias ligeras en varias zonas de la ciudad)

El Océano Pacífico da la señal de alerta por el fenómeno de El Niño

Los datos observacionales son relevantes. La temperatura de la superficie del mar en la región central y oriental del Pacífico, medida a través del índice Niño 3.4, ha mostrado un calentamiento acelerado.

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Según el informe del IRI, la anomalía de temperatura promedio para el trimestre abril-junio de 2026 fue de +0.98 °C, pero en junio este valor saltó a +1.55 °C. La tendencia no se detiene ahí: para mediados de julio, la temperatura ya había alcanzado un alarmante +2.1 °C, lo que confirma que el evento está evolucionando hacia un El Niño de gran intensidad.

Alerta por fenómeno El Niño: Se fortalecerá y afectará a Colombia hasta comienzos de 2027

Esta tendencia es confirmada por el análisis que se basa en los pronósticos del IRI. El gráfico muestra una consolidación total de las probabilidades para los próximos meses.

Para el trimestre de julio, agosto y septiembre (JAS), la probabilidad de que se presenten condiciones de El Niño es del 100 %, eliminando por completo cualquier posibilidad de un escenario neutral o de La Niña.

¿Hasta cuándo será la afectación?

La pregunta clave para sectores como el agropecuario y la gestión del riesgo en Colombia es sobre la duración de este fenómeno. Y la respuesta, basada en el más reciente pronóstico de la Universidad de Columbia, es que El Niño se mantendrá con una probabilidad del 100 % al menos hasta enero de 2027. Las proyecciones indican:

– Para el trimestre de julio a septiembre (JAS) de 2026, la probabilidad de El Niño es del 100 %.

– Esta probabilidad se mantiene inamovible en el 100 % para los trimestres sucesivos: agosto-octubre (ASO), septiembre-noviembre (SON), octubre-diciembre (OND), noviembre-enero (NDJ) y diciembre-febrero (DJF).

– Incluso para el primer trimestre de 2027 (enero-febrero-marzo, JFM), la probabilidad se mantiene en el 100 %.

– No es sino hasta febrero-marzo-abril (FMA) de 2027 que la probabilidad baja al 99 %, y para marzo-abril-mayo (MAM) al 94 %, con el porcentaje restante asignado a condiciones neutrales, pero sin visos de una transición a La Niña.

Fenómeno con afectaciones regionales

Los científicos del IRI señalan que tanto los indicadores oceánicos como los atmosféricos se están alineando para fortalecer el evento. El Índice de Oscilación del Sur (SOI) ha mostrado valores negativos persistentes, lo que indica un debilitamiento de los vientos alisios y de la circulación de Walker, un sello característico de El Niño.

A esto se suma una importante reserva de calor subsuperficial en el Pacífico central-oriental, que actúa como un combustible para que el fenómeno continúe su desarrollo e intensificación.

Alerta por fenómeno El Niño: Se fortalecerá y afectará a Colombia hasta comienzos de 2027

Para Colombia, la prolongación de un Niño fuerte y extendido hasta 2027 implica un escenario de alerta máxima, especialmente en la región Caribe y la zona Andina. Históricamente, estos eventos se traducen en:

– Déficit de lluvias: Se anticipa una temporada seca más intensa y prolongada de lo normal, lo que afectará el nivel de los embalses, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica.

– Aumento de temperatura: Se prevé un incremento en las temperaturas medias, lo que eleva el riesgo de incendios forestales y golpes de calor.

– Racionamiento de agua: El gobierno y las empresas de servicios públicos deberán prepararse para posibles medidas de racionamiento en varias ciudades del país.

(Vea también: Colombia se prepara ante un fenómeno de El Niño fuerte en 2026: abastecimiento de agua en Bogotá y reservas del sistema Chingaza)

Los expertos advierten que la confianza en este pronóstico es excepcionalmente alta, ya que la «barrera de predictibilidad de la primavera» ya ha sido superada, y los 26 modelos consultados (15 dinámicos y 11 estadísticos) coinciden en un consenso abrumador.

Esto deja muy poco margen para la duda: El Niño llegó para quedarse y su mayor afectación se sentirá entre finales de 2026 y comienzos de 2027, un escenario que exige acciones preventivas inmediatas en todos los sectores productivos del país.

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