El Ideam dio a conocer que oficialmente inició el fenómeno de El Niño en el país y que hubo un adelanto en los pronósticos que se tenían, pues se esperaba que arrancara dentro de tres meses.

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“La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), junto con los modelos climáticos internacionales, evidencia un elevado contenido de calor subsuperficial y el acoplamiento océano-atmósfera característico del fenómeno”, informó el Ideam.

De acuerdo con el instituto nacional, los cambios ya se manifiestan en el océano Pacífico ecuatorial. Entre las señales observadas que anticipan la llegada del fenómeno, aparecen un elevado calor superficial en el océano y la adaptación océano- atmósfera.

En más de los análisis sobre esta temporada del año, como ya lo anticiparon expertos, se espera que sea una de las más intensas en los últimos años.

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“Podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, de acuerdo con los indicadores que muestran anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial en la región”, dijo al respecto el Ideam.

Las condiciones tipo #ElNiño ya están presentes en Colombia. El monitoreo que hace el #Ideam indica señales consistentes de este fenómeno climático, con una alta probabilidad de fortalecerse durante el segundo semestre del año.

Esto podría traducirse en aumento de temperaturas… pic.twitter.com/d8SFRtUgVI — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) June 11, 2026

Cuándo se intensificaría el fenómeno de El Niño en Colombia

Los más recientes análisis técnicos advierten una alta probabilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño se mantengan en el país durante el trimestre comprendido entre noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Según los modelos climáticos, existe un 96 % de probabilidad de continuidad del evento y un 63 % de que alcance una intensidad considerada muy fuerte en ese periodo.

Ante este panorama, la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, hizo un llamado a la acción inmediata, señalando que la llegada del fenómeno exige respuestas urgentes por parte de las autoridades y la ciudadanía.

La funcionaria explicó que el Gobierno ya ha puesto en marcha medidas dirigidas a entidades territoriales, autoridades ambientales, sector privado y ciudadanía. Entre las recomendaciones, insistió en la necesidad de ahorrar y hacer un uso eficiente del agua y la energía, así como reforzar las acciones de prevención, preparación, monitoreo y respuesta ante posibles incendios forestales.

También pidió evitar las quemas abiertas y adelantar acciones de protección para reducir riesgos sobre la vida de las personas, los recursos naturales y el medio ambiente.

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