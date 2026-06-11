Por: Caracol TV

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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones de esa corporación, por haber ordenado irregularmente la suspensión de su cargo al presidente de la República, Gustavo Petro.

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El inusual intento de suspender provisionalmente al presidente causó revuelo este miércoles, a 11 días de la segunda vuelta de los comicios en los que será elegido su sucesor entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La decisión, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación. Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red social X.

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Sin embargo, según la Constitución colombiana, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de este miércoles carece de validez, como señalaron expertos constitucionalistas.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de acelerar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó luego de que Arizabaleta revocó la decisión y radicó un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación. “No he hecho intervención en política y lo he aclarado”, afirmó Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde este miércoles presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio. El presidente aseguró que el intento de suspensión es por “tener un pensamiento diferente” y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener “derechos fundamentales”, en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.