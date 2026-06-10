Una reunión que estaba prevista entre Gustavo Petro y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, terminó convertida en un nuevo episodio de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, en medio de la visita del mandatario colombiano en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU.

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De acuerdo con información divulgada por el Washington Post, la administración de Donald Trump habría enviado una advertencia para impedir el encuentro por está por fuera de la agenda de la ONU.

Según el citado medio, el encuentro tenía un fuerte componente político y simbólico. Mamdani, una de las figuras más visibles de la izquierda estadounidense, buscaba compartir escenario con Petro en medio de una agenda centrada en democracia, desigualdad y derechos sociales.

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La controversia surgió cuando funcionarios estadounidenses habrían transmitido al Gobierno colombiano que la reunión con Mamdani podía exceder los alcances del permiso migratorio otorgado a Petro para participar en actividades oficiales relacionadas con la ONU.

De acuerdo con el medio estadounidense, representantes de Washington señalaron que cualquier actividad por fuera de esa agenda podría interpretarse como una violación de las condiciones establecidas para el ingreso del mandatario a territorio estadounidense.

Fuentes consultadas por ese medio indicaron que en Bogotá dichas advertencias fueron entendidas como la posibilidad de que Petro enfrentara consecuencias migratorias, incluyendo un eventual procedimiento de detención o restricción de movilidad si incumplía las condiciones fijadas por las autoridades estadounidenses.

Aunque ninguna autoridad estadounidense anunció públicamente una orden de arresto, la percepción dentro del Gobierno colombiano habría sido suficientemente seria como para replantear la agenda prevista en Nueva York.

Sin embargo, ni la Casa Blanca ni la Alcaldía de Nueva York habían entregado explicaciones detalladas sobre el episodio al momento de publicarse los reportes. Tampoco se conocían pronunciamientos oficiales que confirmaran una amenaza formal de arresto contra Petro.

La relación entre Petro y Trump atraviesa uno de sus momentos más tensos

El episodio se produce en medio de una relación compleja entre Petro y Trump. Durante los últimos meses, ambos gobiernos han protagonizado diferencias por temas migratorios, asuntos de política exterior y posiciones frente a diversos conflictos internacionales.

Además, el mandatario colombiano ha cuestionado públicamente varias decisiones de la Casa Blanca, mientras que sectores cercanos a Trump han criticado declaraciones y actuaciones del presidente colombiano. Ese ambiente de confrontación elevó la sensibilidad frente a cualquier movimiento diplomático entre los dos países.

En ese contexto, la posible reunión con Mamdani adquirió una dimensión mayor, pues involucraba a una figura política que también mantiene diferencias con Trump y que representa una corriente ideológica opuesta a la del presidente estadounidense.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.